Organ Nakli Haftası - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, organ bağışı konusuna toplum olarak gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, organ yetmezliklerinin önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumaya devam ettiğini belirtti.

Organ nakli bekleyen hasta sayısının gün geçtikçe arttığını aktaran Yıldırım, "18 yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir. Organ bağışı yapmak isteyen kişiler İl Sağlık Müdürlüğüne, hastanelere, organ nakli yapan merkezlere ve Bakanlığımızca kurulan E-Nabız sistemine başvuru yaparak organlarını bağışlayabilirler. Organ bağışında bulunan kişilere organ bağışı kartı verilir ve organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını üzerinde taşıması ve aile bireylerini haberdar etmesi çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de organ nakli faaliyetleri için yeterli donanım ve deneyimli nakil ekiplerinin olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüzce önceki senelerde halk eğitimlerimiz ve kurduğumuz stantlar ile halkımızın organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak konusunda yaptığımız çalışmalar önümüzdeki senelerde de devam edecektir. Organ bağışı konusunda toplum olarak hassasiyet göstermeli organ nakli gerektiren hastalıkların bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. İlimizde bu güne kadar hayatlarını kaybeden, organlarını bağışlayan vatandaşları rahmetle anarken, ailelerine de yaptıkları bu ulvi görevden dolayı minnetlerimizi sunuyoruz."