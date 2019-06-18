Son Dakika Haberleri: Organ nakli olduktan 3 gün sonra öldü
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Organ nakli olduktan 3 gün sonra öldü

25 dakika önce

TRABZON'da, akciğer yetmezliği nedeniyle 2 yıl bekledikten sonra Ankara'da organ nakli ameliyatı olan Elif Baltacıoğlu (26), 3 gün sonra fenalaşarak, yaşamını yitirdi.

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TRABZON'da, akciğer yetmezliği nedeniyle 2 yıl bekledikten sonra Ankara'da organ nakli ameliyatı olan Elif Baltacıoğlu (26), 3 gün sonra fenalaşarak, yaşamını yitirdi.
Çaykara ilçesinde yaşayan Elif Baltacıoğlu, akciğer yetmezliği nedeniyle tedaviye alındı. Organ nakli yapılmasına karar verilen Baltacıoğlu, beklemeye başladı. 2 yıldır tedavisi süren Baltacıoğlu için aranan organ bulundu. Ankara'da bir hastanede organ nakli yapılan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Baltacıoğlu, ameliyattan 3 gün sonra fenalaşarak, yaşamını yitirdi. Bekar olan Baltacıoğlu'nun cenazesi, bugün Çaykara ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:57 Kaynak: DHA
Çaykara, Ankara, Trabzon, Güncel
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