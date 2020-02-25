Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, perfüzyon cihazı kullanılarak, başarılı şekilde böbrek ve karaciğer nakli yapıldı.

Üniversitenin, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında, bağışlanan organların insan vücudundaki gibi çalışmaya devam etmesini ve hastalıklı organların iyileşmesini sağlayan böbrek ve karaciğer perfüzyon cihazı alındı.

Hastanen Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından, farklı şehirlerde bağışlanan ve bu cihazlarla Antalya'ya getirilen organlardan karaciğer Zeki Üzümcü'ye (49), böbrek ise 28 yaşındaki Murat Özyılmaz'a, nakledildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hastanenin konferans salonunda düzenlenen basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının izniyle BAP kapsamında sağlık alanında önemli çığır açacak cihazların alımını yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Aydınlı da Amerika ve Avrupa'da organ naklinde kullanılan perfüzyon cihazıyla ilk kez nakil yaptıklarını belirtti.

Vücuttan çıkarıldıktan sonra böbreğin 24, karaciğerin ise 12 saat tutulabildiğini vurgulayan Aydınlı, şunları söyledi:

"Bu süre ne kadar uzunsa, organların canlılığı ve nakledildikten sonra çalışması o kadar zordu. Organ çıkarıldıktan sonra çok beklediğinde ya da hastalıklı olduğunda kullanılamayacak duruma geliyor. Bu cihazı Türkiye'de ilk kez kullandık. Bağışlanan organların hepsini kullanılabilir hale getirebilecek olan bu cihaz, kalp atımı varmış, vücudun içindeymiş gibi sirkülasyon sağlıyor. Yağlı organların iyileşmesine yardımcı oluyor. Çıkarılan organları, cihazın içerisine koyuyoruz. Hem canlılığını koruyor hem de hastalık varsa iyileşmesine yardımcı oluyor. Gerçekten heyecanlandıran bir çalışma. Kan kullanarak, karaciğer vücuttan hiç çıkmamış gibi kalp varmış da onu yönlendiriyormuş gibi karaciğerin 12 saatlik bekleme süresini 16 saatlere kadar vücut dışında kalmasını sağlıyor."

Bağışlanan organların yüzde 20'sinin kullanılamadığını anlatan Aydınlı, cihaz sayesinde bunun yüzde 90'lara çıkacağını, bunun da onlarca hastaya umut anlamına geldiğini bildirdi.

Özellikle yaşlı bireylerin organlarının sağlıklı şekilde kullanılabilmesi için avantajlı olduğunu belirten Aydınlı, yaptıkları ameliyatı uluslararası bilimsel kongrelerde de sunacaklarını ifade etti.

Karaciğer nakli yapılan Üzümcü ise bağışlanan organ sayesinde sağlığına kavuştuğunu, iyileşme sürecinin hızlı olduğunu kaydetti.

Böbrek nakledilen Özyılmaz da bir gece ansızın çalan telefonla tekrar hayata bağlandığını aktardı.