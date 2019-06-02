Son Dakika Haberleri: Organ naklinin birinci yıl dönümünde "doğum günü" kutladı
Son Dakika Güncel Haber

Organ naklinin birinci yıl dönümünde "doğum günü" kutladı

5 dakika önce

Adana'da kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan siroz hastası Emine Yağmur, naklin birinci yılı dolayısıyla hastanede temsili "doğum günü" kutladı.

Organ naklinin birinci yıl dönümünde
Adana'da kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan siroz hastası Emine Yağmur, naklin birinci yılı dolayısıyla hastanede temsili "doğum günü" kutladı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yapılan operasyonla sağlığına kavuşan 67 yaşındaki Emine Yağmur için "yeniden doğduğum gün" dediği naklin yıl dönümünde doğum günü partisi düzenlendi.
Yağmur, nakil ekibi tarafından hazırlanan ve üzerinde "karaciğer nakli ile başlayan yeni hayatının 1. yılı kutlu olsun" yazılı pastayı kesti.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yağmur, nüfusa doğum gününün gerçek olarak kaydedilmediği için tam tarihini bilmediğini ifade etti.
Yağmur, "Benim doğum günüm 9 yıl siroz hastalığıyla mücadele ettikten sonra hayata döndüğüm karaciğer naklinin yapıldığı gündür. Bana tıpkı bir bebek gibi özenle bakıldı. Nakil ekibinin başındaki Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:14 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Küfür etmeyin' diye uyardı, canından oldu Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Samsun'daki tesisi, CHP'li başkan kapattı İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:19:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organ naklinin birinci yıl dönümünde "doğum günü" kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]