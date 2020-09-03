Organ nakliyle hayata tutundu, tüp bebekle anne oldu - Son Dakika

Organ nakliyle hayata tutundu, tüp bebekle anne oldu

Adana'da, karaciğer nakli sonrası yüksek riske rağmen çocuk sahibi olmak isteyen 33 yaşındaki Aylin Atik, tüp bebek yöntemiyle doğum yaparak anne olmanın sevincini yaşadı.

Adana'da, karaciğer nakli sonrası yüksek riske rağmen çocuk sahibi olmak isteyen 33 yaşındaki Aylin Atik, tüp bebek yöntemiyle doğum yaparak anne olmanın sevincini yaşadı.

Özel bir hastanenin ofis elemanı olan Atik, evliyken 29 yaşında kadavradan nakille sağlığına kavuştu. Organ nakliyle ikinci hayatına başlayan Atik, tıp literatüründe yüksek riski nedeniyle örnegi son derece az olmasına rağmen bebek sahibi olmaya karar verdi.

Başvurduğu özel bir hastenede tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Atik, 17 Ağustos'ta dünyaya gelen ve 3 gün izlenen bebeğini, kendi doğum günü 20 Ağustos'ta kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2 bin 444 gram ağırlığında 47 santim boyundaki bebeğe Hamza adı verildi.

Anne Aylin Atik, hastanede düzenlenen basın toplantısında, evlendiği günden beri her insan gibi bebek sahibi olmak istediği ancak geçirdiği büyük rahatsızlık sonrası bebek sahibi olmak için kendisini toparlamayı beklediğini kaydetti.

Atik, "Nakil olursam zaten ilk aklıma gelen şey 'acaba gebe kalabilir miyim' sorusu oldu. Nakli yapan hekimlere de sorduğum ilk şey buydu. Tabi ki net olmamak kaydıyla olumlu cevaplar aldım." dedi.

Bebek sahibi olmak için araştırmalar yaptığını ifade eden Atik, şöyle konuştu:

"Bir çok komplikasyon olabilirdi ama ben bunları göze aldım. Korkmadım. Her şeyin iyi olacağını düşündüm ve bunun sonucunda da çok güzel bir sonuç elde ettik. Tabi illa ki aksilikler olacaktı, ben bunların hepsini tahmin edebiliyordum, önüme çıkacak şeyleri de ufak tefek bilebiliyordum Sonucunda tedaviler, ilaçlar çok şükür güzel bir sonuç aldık. Mutluyum, huzurluyum. Tarifsiz bir duygu. Kelimeler yetmiyor şu anki mutluluğa ve huzuruma. En önemli etken sağlıklı olmasıydı, korkularımız çok şükür olmadı."

Erken doğumla dünyaya geldi

Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir de Atik gibi hastaların, gebelikte bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanma zorunluluğu ve bebek kaybı, gebelik şekeri ve böbrek fonksiyon bozuklukları, bebek gelişme geriliği, erken doğum gibi riskler bulunduğunu belirtti.

Atik'in gebeliğinde, bebekte gelişme geriliği gözlemlediklerini ve 35 hafta 5 gün olarak sezaryenle erken doğum yaşandığını dile getiren Demir, bebeğin 3 gün yenidoğan ünitesinde izlendiğini söyledi.

Demir, "Bebeğin durumu iyi. Bu bebekler doğduktan sonra çok kısa zamanda, olması gereken kilolarını bir kaç ay içinde toparlarlar. Anne karnında yaşadıkları şey doğduktan sonra genellikle devam etmez." dedi.

Karaciğer nakilli hastaların gebeliklerine dair literatür bilgisi veren Demir, şöyle konuştu:

"İlk karaciğer nakilli gebe 1978'de dünyada. Türkiye'de incelediğimde, İstanbul'da 6-7 hastayı içeren bir yayın buldum. 31 yıldır kadın doğumun içindeyim. Aylin, 31 yıl içinde karaciğer nakilli ilk hastamdı. Hem karaciğer nakilli olacak hem tüp bebek olacak. Böyle bir hasta da herhalde literatürde bir elin parmalarını geçmeyecek kadar vardır. Araştırdığımda İngiltere'de 100 civarı, ABD'de 200 karaciğer naklili gebe var. Dünyada, bin tane böyle hasta yoktur muhtemelen."

"Literatürde çok çok az vaka bildirilmekte"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Volkan Noyan da 2016'da tam karaciğer nakli geçiren Atik'in, gerek bu nakil gerekse çeşitli hormonal problemlere rağmen çocuk istemesi ve sürecin uzamaması için kendisine tüp bebek tedavisine başladıklarını belirtti.

Geçen yılın sonunda tedaviye başladıklarını ifade eden Noyan, "Dünyada da karaciğer nakli sonrası gebelikler sınırlı olduğu gibi tüp bebek tedavisi uygulanarak gebe kalan karaciğer nakli hastaları da son derece az. Literatürde çok çok az vaka bildirilmekte." dedi.

Noyan, Atik gibi karaciğer nakli yapılan hastaların, gebelik süreçlerinde birçok komplikasyon olabileceğinden yüksek riskli gebelikler uzmanı tarafından izlendiğini kaydetti.

Organ nakliyle hayata tutundu, tüp bebekle anne oldu

Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Organ nakliyle hayata tutundu, tüp bebekle anne oldu - Son Dakika

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