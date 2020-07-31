Organ nakliyle yaşama tutundular, çifte bayram yaşıyorlar - Son Dakika

İZMİR'de nakil bekleyen siroz hastaları Süleyman Öğüş (60) ve Nigar Aydın (43), koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durduğu dönemde kadavradan gerçekleşen karaciğer nakliyle tekrar hayat buldu. Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşayan Öğüş ve Aydın, herkesi organ bağışı yapmaya çağırdı.

Eşini kaybeden, iki çocuğuyla İzmir'de yaşayan mağaza yöneticiliğinden emekli Süleyman Öğüş'ün (60) sağlık sorunları, ayağının kırılmasıyla başladı. Doğuştan tek böbrekli olan Öğüş, kırık nedeniyle hastanelik olunca hem şeker hem de tansiyon hastası olduğunu öğrendi. Bu iki hastalığın yanında karaciğerinde nedeni belirlenemeyen siroz geliştiği ortaya çıkan Öğüş'e, nakil olması gerektiği söylendi. Süleyman Öğüş nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvururken, oğlu Kürşat Öğüş (32) verici olmaya uygun bulunmadı, kızı Hanife Gülbin Öğüş'ün (26) de donörlüğü, çok genç olduğu için kabul edilmedi. Öğüş, kadavradan organ bekleyenler listesine kaydoldu. 3 yıldan bu yana hayatı hastanelerde geçen Öğüş'ün beklediği müjde, her gün yeni can kayıplarının olduğu ve koronavirüs salgının hız kazandığı günlerde geldi. Öğüş, 28 Mart günü Kent Hastanesi'nde kadavra bağış sayesinde gerçekleşen nakille yeniden hayata döndü. Son üç yıldır hastalıklarla boğuştuğunu ve zor bir dönem geçirdiğini belirten Öğüş, "Yürüyemez, hareket edemez, soluk alamaz, yemek yiyemez, su içemezken, şu an sağlıklıyım. Bu bayram benim için güzel bir bayram olacak. İkinci bir yaşamı yakaladım. Organ bağışlayanlara ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Nakil olduğum dönem riskli günlerdi ama hastanede öyle önlemler alınmıştı ki hiç etkilenmedim, korkmadım" diye konuştu.