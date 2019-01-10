Organ Nakliyle Yeni Yaşamlarına Kavuştular

Ziyaret sırasında Rektör Prof. Dr. Budak, EÜ Organ Nakli Araştırma Uygulama Merkezi Karaciğer Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Taylan Özgür Sezer'den nakil olan hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin organ naklinde Türkiye'nin referans merkezleri arasında yer aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Budak, ''Merkezimizde her hafta karaciğer, böbrek ve diğer nakiller başarı ile gerçekleştiriliyor. Bugün de böbrek ve karaciğer nakli olan hastalarımızı dekanımız, başhekimimiz ve diğer yöneticilerimizle ziyaret ettik. Hastalarımızın sağlıklarının yerinde olması bizleri sevindirdi. Akademisyenlerimiz organ naklindeki başarıları ile hem üniversitemizin hem de ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmuş durumdalar. Akademisyenlerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum''diye konuştu.

'' Organ naklinde öncü ülkeler arasındayız ''

Nakiller konusunda bilgi veren Prof. Dr. Murat Zeytunlu ise donörlerin marjinal donör grubunda yer aldığını ifade ederek ''Bir vericimiz 86, bir diğer vericimiz ise 66 yaşındaydı ve karaciğerinde bir miktar yağlanması vardı. Ama üniversitemiz koşullarında her türlü teçhizat, ekipman ve bilgi birikimimizle beraber organı değerlendirdik. Hakikaten fonksiyonel olarak donörün kapasitesinin uygun olduğunu gördük ve operasyona o şekilde karar verdik. Bu nakillerin en güzel tarafı bu oldu. Günümüzde organ nakli bekleyen çok hastamız var. Bu nedenle organ nakli sayısını artırmamız gerekli. Eldeki kaynakları da güzel bir şekilde kullanmamız lazım. Sevindirici ve güzel tarafı ülkemiz hakikaten organ naklinde dünya çapında öncü ülkelerden bir tanesi. Gerçekten başarılı çalışmalara imza atıyoruz'' şeklinde konuştu.

Hastaların sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirten Böbrek Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Taylan Özgür Sezer, ''Son gerçekleştirdiğimiz nakiller ile ülkemizdeki pek çok organ nakil merkezinde belki de girişilemeyecek operasyonlara imza attık. Merkezimizin bu konudaki deneyimi bu operasyonları başarı ile gerçekleştirmemizi sağladı. Hastalarımızı yeniden sağlıklarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde organ bağışı konusunda oluşan farkındalığın artmasını ve daha çok hastamızın bu bağışlardan yararlanmasını temenni ediyoruz'' dedi.

Organ naklinde Türkiye'nin referans merkezi

Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye'nin tüm branşlarda organ nakli yapabilen tek referans merkezi. Merkez bünyesinde karaciğer, böbrek, domino karaciğer, kalp,

pankreas, kornea nakli, böbrek + pankreasnakilleri gerçekleştiriliyor.Merkez bünyesinde kurulduğu 1994 yılından bugüne kadar 2 bin böbrek nakli, yaklaşık bin 200 karaciğer nakli, 260 kalp nakli gerçekleştirildi. Merkez ayrıca yılllık 150-200 kornea nakli ile Türkiye'nin en yoğun 3 kornea nakli merkezi arasında yer alıyor.