ORGAN TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ORGAN TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

ORGAN TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA

7 saat önce

İstanbul'da organ ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli polis operasyonla gözaltına alındı.

ORGAN TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA, System.String[]
İstanbul'da organ ticareti yaptıkları iddia edilen  4 şüpheli polis operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hastaneye girişleri ve ardından polis ekiplerince hastaneden çıkartılmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı organ ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 10 Şubat günü böbrek alıcısı N.Ç.(47) ve böbrek vericisi A.Ö.(32) ile böbrek alışverişinin yapılmasına aracı olan O.A.(54) ve A.K.(31) isimli şüphelileri İstanbul'daki özel bir hastaneye başvuru yaptıkları sırada gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Emniyet ekiplerinin yaptıkları araştırmada böbreğini verecek olan A.Ö.'nün sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin A.İ.(31) olduğu belirlenirken, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edildi. Polis tarafından yapılan çalışmalarda böbrek vericisi A.İ.'nin böbrek alıcısı N.Ç. ile 2 ay önce Mersin'de tanıştığı belirlendi. Böbrek vericisi A.İ.,N.Ç.'nin hastalığından yararlanarak İstanbul'daki O.A. ve A.K. isimli kişilere ulaşıp böbrek naklini organize etmelerini istedi. Böbrek vericisi olan A.İ"nin, N.Ç.'den,  organizatör olan O.A. ve A.K. için  ameliyat ücreti olarak 55 bin euro isterken,  kendi böbreği için de N.Ç.'den 40 bin dolar talep ettiği belirlendi

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, N.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A, A.K. ve A.İ. isimli şüpheliler ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin hastaneye girişi

-Şüphelilerin yakalanması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:44 Kaynak: DHA
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