Son Dakika Haberleri: "Organ ve doku bağışı hastalara moral vermektedir"
Son Dakika Güncel 'Organ ve doku bağışı hastalara moral vermektedir'

"Organ ve doku bağışı hastalara moral vermektedir"

6 saat önce

Kırşehir Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Organ Bağışı Haftası'nın verimli şekilde kutlanması ve yapılan organ bağışlarının hastalara moral verdiğini belirtti.

Kırşehir Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Organ Bağışı Haftası'nın verimli şekilde kutlanması ve yapılan organ bağışlarının hastalara moral verdiğini belirtti.

Bulut, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artış gösterdiğini ifade etti.

Bağışların düşük seviyede seyretmesi nedeniyle bazı hastaların sağlıklarına kavuşamadan hayatını kaybedebildiğini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Organ bağışı oranları düşük bir seviyede seyretmekte ve buna bağlı olarak tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan hastalarımız, sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybedebilmektedir. Bu durum iş gücünde ağır kayıplara yol açabildiği gibi ülke ekonomisi üzerinde de ağır bir yük oluşturabilmektedir. Her sene 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır. Organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalarımız için büyük bir umut ışığı olan organ bağışı haftasının en etkin ve en verimli bir biçimde kutlanması hastalarımız için motive edici bir unsur olabilmektedir. Organ ve doku bağışı hastalara moral vermektedir."

Bulut, vatandaşların ve sağlık personelinin farkındalığının artırılmasının organ bağışı ve nakli sayılarının arttırılması yönünde olumlu sonuçlar doğuracağını bildirdi.

Organ Bağışı Haftası, Ali Bulut, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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