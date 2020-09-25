Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolcuğuna uğurlandı

Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yanında düzenlenen törende, 82 yaşındaki Karpuzoğlu'nun tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Karpuzoğlu'nun eşi Gülten Karpuzoğlu ile yakınları, tabutun başında bir süre dua etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, törende, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun bilime ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Karpuzoğlu'nun, 35 yıl önce babasının böbrek ameliyatını gerçekleştirdiğini hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Benim cerrah olmamda en büyük ilham kaynağı oldu. Birçok insan eğitti, cana can kattı. Asistanlık yıllarımızda, hocamızın ameliyatına katılmak için birbirimizle yarışırdık. Bilime çok önem verirdi. Son dönemlerinde nefes almakta zorluk çekerken bile ziyaretlerimizde bize ciddi tavsiyelerde bulundu. Hocam, bize teslim ettiğiniz bayrağı layıkıyla taşımak için elimizden geleni yapacağımıza size söz veriyoruz. Huzur içerisinde uyuyun. Mekanınız cennet olsun."

"Seni hiçbir zaman unutmayacağız"

Karpuzoğlu'nun nakil yaptığı ilk hastalardan Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan da gittiği tüm doktorların "ölür" dediği bir dönemde, Karpuzoğlu'nun yaptığı böbrek nakliyle hayata tutunduğunu dile getirdi.

Karpuzoğlu'nu 1978'ten beri tanıdığını anlatan Şahan, "1979'da dayımın verdiği böbreği, bana o şartlar altında nakletti. Beraber 26 yıl görev aldık. Onun aynı zamanda memuruydum. Ruhun şad olsun hocam. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Mekanın cennet olsun." dedi.

Törene katılan Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, hastane personeli ve akademisyenler, Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun eşi Gülten Karpuzoğlu'na taziyelerini iletti.

Karpuzoğlu'nun cenazesi, törenin ardından üniversite camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Duacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünü kurmuş ve bölümdeki ilk organ naklini gerçekleştirmişti. Akdeniz Üniversitesi'nde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor.

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolcuğuna uğurlandı
Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolcuğuna uğurlandı
Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolcuğuna uğurlandı
Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolcuğuna uğurlandı

Akdeniz Üniversitesi, Organ Nakli, Türkiye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:20:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei