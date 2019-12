Organ ve doku nakliyle ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ ve doku nakliyle ilgili bir seminer düzenlendi.



Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, doku ve organ nakliyle ilgili geniş bir sunum yaptı. Yapılan toplantıda organ ve doku nakliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:



"Organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli husus, organ ve doku bağışının temini, bu bağışın artırılması için kamuoyunda bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesidir. Bu konuda başta sağlık camiası olmak üzere bütün eğitim kurumlarına, basına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Biz de bu bilincin bir yansıması olarak bugün buradayız. Türkiye organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. Her gün basında başarı haberlerini görüyoruz, duyuyoruz. Bizler toplum olarak bağışlamayı ve paylaşmayı seven bir yapıya sahibiz. Dinimiz de insanların birbirlerine yardımlaşmasını, dayanışmasını emreder. Bizler 'Bir insanı yaşatmak bütün insanlığı yaşatmaktır' anlayışına sahip insanlarız. Geçtiğimiz ayda Kırklareli Devlet Hastanemizde. beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin rıza gösterdiği 58 yaşında erkek hastamızın iki böbrek ve karaciğeri 18 saatlik süren prosedür tamamlanması ve cerrahi operasyon sonucu alınmış ve İstanbul'da 3 hastaya nakil edilmek üzere yola çıkmıştır. Bakanlığımızın ve Kuzey Marmara Bölge Koordinatörlüğümüzün desteği ile üstün çaba ve gayretler sonucu İlimizin ilk organ naklini gerçekleştirdik. Merhumun yakınlarına baş sağlığı kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bağışta bulunan aileyi bir kez daha buradan teşekkür ediyorum ve bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum. Bugün Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakli Kurucu Hekimi/ Sorumlu Cerrahı, Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu, birçok başarıya imza atan Sayın Uzm. Dr. Gültekin Hoş aramızda, birazdan çok değerli deneyim ve bilgilerini bizler ile paylaşacak. Kendisine ve ekibine teşrifleri için teşekkür ediyorum. Bugün tamamen sağlıklı olan bir insan yarın organ bağışı bekler konumda olabilir. Unutmamak gerekir ki her bağış yeni bir hayattır." - KIRKLARELİ