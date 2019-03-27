Son Dakika Haberleri: Organik Arıcılık Projesi'nin Kapanış Toplantısı Yapıldı

Organik Arıcılık Projesi'nin Kapanış Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu'nun, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) tarafından desteklenen 'Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' projesi için kapanış toplantısı düzenlendi.

Organik Arıcılık Projesi'nin Kapanış Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu'nun, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) tarafından desteklenen 'Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' projesi için kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantı kapsamında Arıcılık Eğitim Merkezi'nin açılışı da yapıldı.

Demirözü Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen kapanış toplantısında konuşma yapan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Vecihi Aksakal, bölgenin organik tarım ve hayvancılık potansiyelini açığa çıkaran ve kalkınmanın önünü açan bir projeyi başarıyla sonlandırdıklarını söyledi. Projede arıcılara yönelik uygulamaların sonuçlarını kısa sürede aldıklarını belirten Aksakal, TANAP yetkililerine, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a, projede görevli akademisyenlere, Demirözü ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ve arıcılara teşekkür etti. Kapanış toplantısında arıcılara organik üretim sertifikaları da takdim edildi.

Toplantı sonrasında Demirözü MYO bünyesinde kurulan Çiftçi Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Aksakal, bu Merkezin çiftçilere tarım ve hayvancılık konusunda destek olacak şekilde hizmet vereceğini ifade etti. Merkezin bölgeye hayırlı olması temennisini ileten Aksakal, organik tarım ve hayvancılıkta bölgesel bir öncü olmak istediklerini dile getirdi.

Kapanış toplantısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, TANAP-SEIP Kalite İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Koordinatörü Fatih Erdem ve Heyeti, Proje Koordinatörü ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem, Proje Koordinatör Yardımcısı ve Demirözü MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan, Proje Araştırmacıları Öğr. Gör. Yahya Yasin Yılmaz ve Öğr. Gör. Yunus Kaya, Bayburt Arıcılar Birliği Başkanı Yaşar Ziypak, STK temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve arıcılar katıldı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:55 Kaynak: İHA

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