Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek - Son Dakika

Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek

30.12.2020 20:31
Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek, System.String[]

Organik arıcılık yapan yetiştiricilere kovan başına 10 lira destek ödemesi yapılacak.

Organik arıcılık yapan yetiştiricilere kovan başına 10 lira destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, tebliğin yayım tarihinden itibaren 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar gerekli belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları il-ilçe müdürlüklerine başvuracak. Kayıtlı oldukları il-ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il/ilçe müdürlüklerine de başvurabilecek.

Yetiştiriciler, organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış, uygunluk belgesinde kayıtlı olan arılı kovanlar ile belirlenen aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenecek.

Organik arıcılık yapan yetiştiriciler, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il-ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorunda olurken, tespit tarihi bitimi 11 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Yetiştiricilere, organik arıcılık destek ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 10 lira üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Gazete, Tarım, Kovan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek - Son Dakika Ekonomi


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