Üye Girişi
Son dakika: Organik atıklar nano malzeme üretimiyle ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika: Organik atıklar nano malzeme üretimiyle ekonomiye kazandırılıyor

31.12.2021 11:14
Son dakika: Organik atıklar nano malzeme üretimiyle ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberler... Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde organik atıkların geri dönüştürülmesiyle endüstriyel seviyede karbon temelli grafen film (nano malzeme) üretildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde organik atıkların geri dönüştürülmesiyle endüstriyel seviyede karbon temelli grafen film (nano malzeme) üretildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Zan, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Demirel ile aynı fakülteden Doç. Dr. Öznur Begüm Gökçek, Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Muratçobanoğlu ve Bursa Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Deniz Uçar tarafından yürütülen, TÜBİTAK destekli iki aşamalı proje kapsamında ilk olarak çevresel organik atıklardan biyogaz üretildi.

Biyogazdan elde edilen metan gazından ise Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (NÖHÜNAM), endüstriyel seviyede düşük maliyetle karbon temelli grafen filmi üretildi.

Doç. Dr. Recep Zan, AA muhabirine, NÖHÜNAM'da 2014 yılında beri grafen ve benzeri iki boyutlu malzemeler üzerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu ile uygulamaları noktasında araştırma yaptığını belirten Zan, "Özellikle grafenin ve diğer iki boyutlu malzemelerin enerji uygulamaları üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Güneş hücresi uygulamaları ve enerji depolama üzerine projeler sürdürüyoruz. Özellikle grafenin güneş hücresine uygulanması sonucunda elde edilen verimin artırılması hedefiyle çalışıyoruz." dedi.

Son birkaç yıldır nano malzemelerin çevresel uygulamaları üzerine projeler yürüttüklerini de vurgulayan Zan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda öncelikle çevresel atıklardan üretilen biyogazın verimliliğini artırdık. Projenin birinci kısmı bu yöndeydi. İkinci kısmında ise ürettiğimiz bu biyogazdan ki bunun büyük bir kısmı metan gazından oluşuyor, bunu yüksek saflığa getirerek laboratuvarda grafen ürettik.

Grafen, bilindiği üzere nano malzemeler arasında en popüler olanı. Grafen, yüksek ısıl iletkenlik, yüksek elektriksel iletkenlik ve ışık geçirme özellikleriyle öne çıkan bir malzeme. Bu anlamıyla birçok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Özellikle savunma sanayinde, otomotiv sektöründe ve enerji depolama alanında kullanılma potansiyeline sahip bir malzeme."

"Maliyetimizi oldukça düşürdüğümüzü söyleyebiliriz"

Zan, çevresel atıklardan biyogaz üretiminin bilinen bir durum olduğuna işaret ederek, "Grafeni, çevresel atıklardan yani organik diye ifade edebileceğimiz atıklardan, metan gazından ki grafen üretiminde kullanılan en temel malzememiz, hem düşük maliyetle hem çevreci bir yaklaşımla döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak şekilde üretmeyi başardık.

Özelikle şu vurguyu yapabiliriz, kendi ürettiğimiz metan gazından geliştirdiğimiz grafenin kalitesi, diğer metan ya da standart olarak tanımlanan metan gazından ürettiğimiz grafenle kıyaslanabilir, yarışabilir düzeyde. Bu anlamda maliyetimizi oldukça düşürdüğümüzü söyleyebiliriz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Araştırma, Karbon, Niğde, Film, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Son dakika: Organik atıklar nano malzeme üretimiyle ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika


TikTok hepsini ezdi geçti! 2021'de en çok indirilen uygulama! 2. sırada ne var? TikTok hepsini ezdi geçti! 2021'de en çok indirilen uygulama! 2. sırada ne var?         
12:04
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti! Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!         
11:47
Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde         
11:23
Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59

Son Dakika Haberleri
12:00 Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor
11:58 Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak
11:56 Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum
11:47 Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde dünya tarihini değiştirecek keşif konuşuluyor
11:46 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!
11:43 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!
11:34 CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:26 Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor?
11:22 Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 12:10:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Organik atıklar nano malzeme üretimiyle ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement