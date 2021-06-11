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Organik Balın Yeni Cazibe Merkezi; Tozanlı - Son Dakika

Organik Balın Yeni Cazibe Merkezi; Tozanlı

11.06.2021 18:24
Organik Balın Yeni Cazibe Merkezi; Tozanlı, System.String[]

Arıcılığın önemli merkezlerinden Sivas'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yürüttüğü proje kapsamında üreticilere kovan ve temel petek dağıttı.

Arıcılığın önemli merkezlerinden Sivas'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yürüttüğü proje kapsamında üreticilere kovan ve temel petek dağıttı. Organik arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Sivaslı arıcılara verilen destekle kentin bal üretiminde üst sıralara yükselmesi hedefleniyor. Haber: Sivas İl Enformasyon

Organik arı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor, Tozanlı Vadisi bal üretiminde cazibe merkezi oluyor.

Sivas, tarım ve hayvancılıkta her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yeşilin her tonuna sahip el değmemiş tabiatı ve yüzlerce çeşit çiçek varlığıyla saklı hazine Tozanlı Vadisinde geçtiğimiz yıl başlatılan 'Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında bu yılda kovan ve petek dağıtımı yapıldı. Programdan sonra 6 tır dolusu; 3 bin adet kovan, Tozanlı Vadisine gitmek üzere yola çıktı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

"Çiçek balda arıcılığın başkentiyiz"

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Tarım ve hayvancılık sektörü içerisinde arıcılık gerçekten çok çok önemli, üzerinde durduğumuz bir alandır. Sivas gerek bal üretimi miktarı gerek kovan sayısı gerek ürün kalitesi çiçek balda birinciyiz. Ürün kalitesi olarak çiçek balda tartışmasız arıcılığın başkentiyiz. Böyle bir potansiyel var, çiftçilerimiz var. Bunu sadece üretmek yetmiyor aynı zamanda üretilen bu ürünleri iyi bir şekilde Pazar bulması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Önce alt yapıyı oluşturmamız lazım, potansiyelimizi fark edip iyi bir alt yapı oluşturarak arıcılığı Sivas'ımız da adından daha da sıkça söz edebilir bir hale getireceğiz" dedi.

"Tozanlı Vadisin de arıcılığı markalaştırmak istiyoruz"

Vali Ayhan hedeflerinin 50 bin kovan olduğunu belirterek, "Bal üretimini İmranlı, Zara, Tozanlı, Divriği gibi farklı bölgelerde yapılıyor ama Tozanlı Vadisini de markalaştırmak istiyoruz. Çok geniş bir vadi, bakir bir bölge endemik bitkilerin çok fazla, florası çok fazla olan herkesin görmesini tavsiye ettiğimiz bir bölge. Burayı da özel olarak koruyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 bin adet, bu yılda 3 bin adet bu kadar bir finans bulabildik. İnşallah hedefimiz 50 bin kovan. 50 bin kovana ulaştığımız zaman bal paketleme servisi ve aynı zamanda da bir AR-GE merkezi ve arıcılarımızın da laboratuvar ihtiyacı var. İnşallah onların bu ihtiyaçlarını gidererek böyle bir tesis kurarak alt yapı, imalat, paketleme ve pazarlama kısmını da oluşturarak Sivas arıcılıkta daha iyi olacak" diye konuştu. sivas organik arıcılık bal tozanlı kovan destek tarım ve orman

Organik Balın Yeni Cazibe Merkezi; Tozanlı

Salih Ayhan, Tarım, Kovan, Sivas, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Organik Balın Yeni Cazibe Merkezi; Tozanlı - Son Dakika


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