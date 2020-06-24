Organik Demirci kirazından dondurma üretildi - Son Dakika

Organik Demirci kirazından dondurma üretildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir dondurma ustası, ilçede üretilen kirazları kullanarak dondurma yaptı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir dondurma ustası, ilçede üretilen kirazları kullanarak dondurma yaptı.

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Demirci ilçesinde, ürünün katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında kirazlı dondurma üretildi.

Çereşe Meydanı'nda yaklaşık 10 yıldır dondurma ve tatlı yapan 51 yaşındaki Nurettin Aymergen, Demirci kirazını kullanarak dondurma yaptı.

Bahçesinde yetiştirdiği kirazları saplarından ayıran Nurettin Aymergen, kirazın çekirdeklerini çıkardıktan sonra kirazları dondurma makinesinde sütle yaklaşık 2 saat karıştırdı. Yoğun emeğin ardından uygun kıvama gelen kirazlı dondurma ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu.

Nurettin Aymergen AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem müşterilerine farklı bir lezzet sunmak hem de ilçenin önemli bir değeri olan kirazı tanıtmak için "Kirazlı dondurma" girişiminde bulunduğunu belirterek, "Müşterilerimizin yoğun talep aldık. Bu yılda yine Demirci'nin dünyaya ihraç edilen kirazından dondurma yapalım istedik. Kendi bahçemde yetiştirdiğim ürünlerin yanı sıra üreticilerden de alarak Demirci kirazının dondurmasını herkese tattırma gayretindeyim." dedi.

Müşterilerden Bahadır Bilgin, kirazlı dondurmayı çok beğendiğini dile getirerek, "İnanılmaz güzel olmuş, Demircimizin kirazı meşhurdur. Mükemmel bir lezzet olmuş kirazlı dondurma. Herkesin bu lezzeti tatması gerek." diye konuştu.

Dondurma ustası Aymergen geçen yıl da hünnaplı dondurma yapmıştı.

Kirazlı, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:43 Kaynak: AA

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