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ORGANİK DOMATES İÇİN 8 ÜLKEDEN ORTAK PROJE - Son Dakika

ORGANİK DOMATES İÇİN 8 ÜLKEDEN ORTAK PROJE

12.01.2022 10:08

TÜRKİYE'nin de aralarında olduğu 8 ülke, domates zararlısına karşı ortak çalışma başlattı.

TÜRKİYE'nin de aralarında olduğu 8 ülke, domates zararlısına karşı ortak çalışma başlattı. Projenin mimarı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Karaca, kimyasal kullanmadan, domates zararlısıyla biyolojik mücadele yöntemiyle sağlıklı ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, domatese zarar veren hastalık ve zararlılara karşı biyolojik mücadele yöntemi için çalışma başlattı. Domatesin, kimyasal kullanmadan organik üretimi amacıyla geliştirilen proje, Avrupa Birliği'nin PRIMA programı kapsamında kabul edildi. Domatese zarar veren mikroorganizmalara karşı biyolojik mücadeleyi sağlayacak projenin deneme çalışmaları, 3 yıl sürecek.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca tarafından yürütülen projede, Türkiye'nin yanı sıra Akdeniz'e kıyısı bulunan İtalya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Tunus, Cezayir ve Fas yer alıyor.

'ESAS HEDEFİMİZ EKOSİSTEMİN DOĞAL DENGESİNİ SAĞLAMAK'

Projenin mimarı Prof. Dr. İsmail Karaca, ASTER adı verilen proje ile tarımsal ekosistemde biyoçeşitliliği koruyarak doğal dengenin sağlanması ve sağlıklı ürün elde edilmesinin amaçlandığını vurguladı. Prof. Dr. Karaca, Proje kapsamında kimyasal kullanılmaması planlanıyor. Esas hedefimiz, ekosistemin doğal dengesini sağlamak. Zaman zaman ekosistemi bozan etmenler olabiliyor. Üreticilerimiz hemen bu noktada kimyasala sarılıyor. Kimyasal mücadele onlar için birinci alternatif oluyor. Türkiye olarak projedeki görevimiz, kimyasala alternatif olabilecek diğer yöntemleri devreye sokmak. Doğal dengenin bozulduğu yerde herhangi bir zararlı geldiği zaman buna karşı yararlı böcekler ya da bir mantar türü olan entomopatojen funguslar üzerinde baskı kuran doğal ürünlerimiz var. Bunlardan yararlanarak, bu proje çerçevesinde sağlıklı domates ürünü elde etmeyi planlıyoruz diye konuştu.

'ÜRETİCİLER KİMYASAL SAVAŞA BAŞVURUYOR'

Kış aylarında Antalya yöresinde, yaz aylarında ise Isparta çevresinde domates yetiştiriciliğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Karaca, şöyle konuştu

Bölgemizde domates üretimi artışına paralel olarak sorunlar da artmakta. Üründeki hastalık, zararlılar noktasında üreticiler kimyasal savaşa başvuruyor. Bu da doğal dengenin bozulmasına, çevre kirliliğine, su kaynaklarının kirlenmesine neden oluyor. Amacımız, minimum düzeyde dışarıdan girdi kullanarak, sağlıklı domates elde etmek.

PROJE İÇİN 1 MİLYON 44 BİN LİRA DESTEK

Türkiye'nin dünyada domates üretiminde 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Prof. Dr. Karaca, bu bölgedeki üreticilere proje hakkında eğitim verileceğini söyledi. Zaman zaman yurt dışına ihraç edilen domateslerde kimyasal tespit edilmesi ile ürünlerin geri gönderildiğinin hatırlatan Prof. Dr. Karaca, Bu da üretici için büyük kayıp demek. Bu proje sayesinde artık böyle durumlar yaşanmasının da önüne geçilecek ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karaca, Avrupa Birliği'nin PRIMA programı kapsamında Türkiye'ye 1 milyon 44 bin lira destek sağlayacağını dile getirdi.

ORGANİK DOMATES İÇİN 8 ÜLKEDEN ORTAK PROJE
ORGANİK DOMATES İÇİN 8 ÜLKEDEN ORTAK PROJE
ORGANİK DOMATES İÇİN 8 ÜLKEDEN ORTAK PROJE

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Togo Cumhuriyeti, Kimyasal, Türkiye, Domates, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORGANİK DOMATES İÇİN 8 ÜLKEDEN ORTAK PROJE - Son Dakika


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