Son Dakika Haberleri: Organik Fransız Kozmetik Markası N11.com'da

Organik Fransız Kozmetik Markası N11.com'da

1 saat önce

Organik Fransız kozmetik markası Chateau du Bois, online alışverişte sadece n11.com'da satışa sunuldu.

Organik Fransız Kozmetik Markası N11.com'da, System.String[]
Organik Fransız kozmetik markası Chateau du Bois, online alışverişte sadece n11.com'da satışa sunuldu. Saf lavantalarla üretilen kozmetik ürünleri, organikseverleri bekliyor.

n11.com'un açıklamasına göre, Fransız kozmetik markası "Le Chateau du Bois" 1890'dan beri saf lavanta yetiştiren bir ailenin köklü izlerini taşıyor. Lavantayı şişelerine taşıyan Fransız markası ürünlerinde Fransa'nın Provence bölgesinde geleneksel tarım metotları ile yetiştirdiği saf lavantaları kullanıyor ve dünyanın saf lavanta üretiminin yüzde 25'ini karşılıyor.

Online alışverişte sadece n11.com'da satışa sunulan Le Chateau du Bois kozmetik ürünleri doğal ve kaliteli kozmetik ürünleri kullanmayı sevenleri bekliyor.

Yüksek konsantre AOP etiketli saf lavanta esansına dayanan ürünler, organik kozmetik marka özelliği ile öne çıkıyor. Yüzde 100 doğal ve organik üretilen ve doğaya zarar vermeyen ambalaj sistemi ve hayvanlar üzerinde test yapmama mottosu ile tüm canlılara karşı saygılı bir duruş sergileyen Le Chateau du Bois, organik üretimi belgeleyen Ecocert sertifikasıyla da kullanıcıların ürünleri güvenle kullanmasını sağlıyor.

Eşsiz kokusu ile kozmetikseverlerin beğenisine sunulan vücut bakım, cilt bakım, banyo ve parfüm, lavanta yağları ve ev kokusu ürünleri n11.com'da satışa sunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Fransa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı Kenevir Üretimi İçin Tarih Belirlendi: Son Gün 1 Nisan

Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor Benzine Bu Gece Yarısından İtibaren 15-17 Kuruş Arasında İndirim Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:20:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organik Fransız Kozmetik Markası N11.com'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]