Organik kiraz yetiştiricilerinin çifte mutluluğu

Rekoltesi yüksek olan organik kiraz yoğun ilgi görüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen kirazın hasadına başlandı. Organik kiraz yetiştiren üreticilerin yüzü bu yıl hem yüksek rekolte hem de yoğun ilgi nedeniyle güldü.

İslahiye İlçesinde, 300 dekar alanda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı. Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Koççağız, Köklü, Kabaklar, İdilli, Hasanlök, Kayabaşı ve Tandır mahallelerinde yoğun olarak yetiştirilen kirazda bu yılki yüksek rekolte üreticisinin yüzünü güldürdü. Üreticiler ağaç başına 100-150 kilo kiraz toplarken, dekar başına 750 kilo ile 1 ton arasında ürün elde etti.

Koççağız Mahallesindeki arazisinde kiraz hasadına başlayan çiftçilerinden Mehmet Keyifli, özellikle organik olarak yetiştirilen kirazın daha çok ilgi gördüğünü belirterek, yüksek verim nedeniyle de çifte mutluluk yaşadıklarını kaydetti.

Kiraz üreticisi Keyifli, kirazın kilosunun 5.50 liradan perakende de ise 8 TL'den alıcı bulduğunu kaydetti.

200 ağaçlık kiraz bahçesi bulunan Keyifli, "Bu yıl 5 yada 6 ton kiraz hasadı yapmayı bekliyoruz. Şuana kadar ki topladığımız kirazların verimi de bu beklentimizi karşılıyor. Ayrıca kiraz üreticisine önemli destek sağlanıyor. Hem ilaçlamada, hem sulamada, hem de ağaçların bakım ve budamasında beklediğimiz desteği görüyoruz. Verim yüksek olduğu gibi özellikle organik kiraza da yoğun ilgi var. Pazar sorunu pek yaşamıyoruz" diye konuştu

Kirazı toplamak için onlarca işçi de çalıştırdıklarını anlatan Keyifli, işçilere ise günlük 60 TL yevmiye verdiklerini kaydetti. Keyifli toplanan kirazı ise iç pazara sunarak, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını kaydetti.