Organik Köy Pazarı' tüketiciyle buluştu - Son Dakika

Silivri 'de çiftçiye ve üretime destek amaçlı projelendirilen Silivri Köy Pazarı'nın inşası tamamlandı. Silivrili çiftçilerin ürettiği doğal ürünleri aracı olmadan tüketici ile buluşturma amacıyla yapılan 'Köy Pazarı Projesi'nin açılışına katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz , 'Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Açılışa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir , İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, çiftçi kuruluşları, üretici birlikleri, STK, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Volkan Yılmaz'ın kurdele keserek açılışını yaptığı Silivri Köy Pazarı'nda yaş sebze ? meyve, turşu, salça, kurutulmuş meyve, baharat, yumurta, reçel çeşitleri, bal, erişte, kuskus, kesme makarna, tarhana, soslar, kuru bakliyatlar ve süt ürünleri (peynir, kaymak, tereyağ, yoğurt vb.) gibi tamamı doğal içerikli ürünler satılacak. Kendi ürettikleri organik ürünleri satabilme imkanı bulan üreticiler hem ev ekonomisine katkı sağlamış hem de aracı olmadan tüketiciyle buluşma imkanı bulmuş olacak.

"İSTANBUL'UN BÜYÜK BİR EKSİĞİ GİDERİLDİ"

Stantları tek tek gezerek üreticilerle buluşan ve bilgiler alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Köy Pazarı Projesi'nin büyük bir hasreti sona erdirecek proje olduğunu söyledi. Yılmaz, 'Esasında İstanbul 'umuzda çok ciddi bir eksiklik giderildi. Biz 'Silivri Köy Pazarı' adı altında köydeki vatandaşlarımızın bahçelerinde veya tarlalarında ürettikleri kıvırcığını, lahanasını, domatesini aynı zamanda evlerinde yaptıkları tarhanasını, bulgurunu, turşusunu, eriştesini ve ev salçasını tüketiciyle buluşturuyoruz. Buradaki esas amacımız üreteni ve çiftçiyi desteklemek. Aynı zamanda tüketiciyi de şöyle desteklemiş oluyoruz; ürünler hem daha uygun fiyata satılıyor hem de arada aracı olmadan direkt doğal ürünlerle buluşma şansı veriyoruz? dedi.

'YAZ AYLARINDA SİLİVRİMİZDEKİ BU PAZARDA KUYRUKLAR OLUŞACAK?

Silivri Köy Pazarı'nın gördüğü ilgiden bir hayli memnun olduklarını dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'İddialı konuşuyorum yaz aylarında Silivrimizde bu pazarda kuyruklar oluşacak. İnsanlar Silivri salçası, turşusu, tarhanası veya domatesini alabilmek için kuyruğa girecek. Her zaman şunu söylerim, önümüzdeki yüzyılın en önemli şeyi gıda olacak. Sizler de takdir edersiniz ki insanlar internet üzerinden doğal ürün arar oldu. O yüzden ben bütün İstanbulluları haftasonu bir kaçış rotası olarak Silivri'ye, dönüşte de Silivri'nin organik köy ürünlerini alıp evlerine dönmeye davet ediyorum. Bu konuda da vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum' şeklinde konuştu.

"ÜRÜNLERİMİZİ SERGİLEDİK, SATIYORUZ "

İstanbul'un böyle bir pazara ihtiyacı olduğunu söyleyen Silivri Kent Konseyi Üreten Kadınlar Platformu Başkanı Şeyda Dikmen , 'Naciye ablamızın ve diğerlerinin ürettiği turşular, yufkalar, ekmekler, pekmezler yani aklınıza gelen yüzde 100 doğal ürünlerin hepsi var. Onları sergiledik, satışa çıkartıyoruz. Platformumuzda 30 kadın var. Başkanımız Volkan Yılmaz'ın desteğiyle çalışmalarımızı yapıyoruz, çok teşekkür ederiz' dedi.

"ÇALIŞAMAYAN KADINLAR İÇİN ÇOK GÜZEL BİR FIRSAT OLDU"

Ürettiği ürünleri satma imkanı buldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyleyen üretici Nuran Toruk, 'Standımızda sironumuz var, fırın ketemiz var, su böreğimiz var, tereyağımız, kızarmış eriştemiz var. Organik ürün arayanları buraya bekleriz. Hepsini kendim yaptım, bu pazar bizler için çok güzel oldu. Başkanımız Volkan Yılmaz'a çok teşekkür ederiz. Biz kadınlar için çok güzel bir fırsat oldu' şeklinde konuştu.

- İstanbul