–Organik Türkiye CEO'su Çağdaş Karakuzu, üzerinde 'organik' veya 'doğal' yazan her ürünün organik olmadığını söyleyerek ürünün sertifikasına ve Sağlık Bakanlığı izni olup olmadığına bakmak gerektiğini dile getirdi. Karakuzu, "Organik kozmetik ürünler cilde zararı en aza indiriyor" dedi.

Türkiye'de organik kozmetik alanında bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Organik Türkiye CEO'su Çağdaş Karakuzu, kozmetik ürünlerin kullanılması ve seçilmesine yönelik bilgi verdi. Karakuzu, "Tüketicinin bilgilerinin bir kısmı da yanlış. Bu yanlış bilgiler ürün seçerken insanları olumsuz etkiliyor. İnsanlar ürünleri alırken sertifikasına, içerik bilgisine bakmıyor, üzerinde 'organik' veya 'doğal' yazan her ürün öyle algılanıyor" diye konuştu.

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Sosyal medya üzerinden satışı yapılan ürünlere dikkat çeken Karakuzu, "Kozmetik ürünlerini eğer büyük mağazalardan almıyorsak Sağlık Bakanlığı izni var mı? Mutlaka bakmalıyız. Türkiye'de kozmetik alanındaki yönetmelik çok katı olduğu için birçok firma merdiven altı üretime yöneliyor. Bu ürünleri de sosyal medya üzerinden tanıtıp satış yapıyorlar zararı tüketiciye kalıyor" ifadelerini kullandı.

"KOZMETİK ÜRÜNLERİNİ KARIŞTIRMAYIN"

Kozmetik ürünü alırken kişinin cildini iyi tanıması gerektiğini söyleyen Karakuzu, "Cilde uygun ürün seçmezsek, alerji yapabilir. Aldığımız ürünleri düzenli kullanmak ve birbiriyle karıştırmamak lazım. Örneğin, gözaltı kremi kullanıyorsanız en az 3 ay sadece o kremi kullanmalısınız. Farklı ürünleri karıştırırsanız etki etmeyebilir. Makyaj malzemeleri organik olsun veya olmasın uzun vadede cilde zarar verebilir. Makyajın cilde verdiği zararları en aza indirmek için kimyasal içermeyen doğal ve bitkisel özlü ürünler kullanmak gerekir. Bunlara ek olarak seveceğimiz ürünler almalıyız. Kutusundan, kokusuna, dokusuna kadar seveceğimiz bir ürün almalıyız ki düzenli kullanalım. Sadece ihtiyacımız kadar alıp tükendikçe almakta fayda var" dedi.

HER 'ORGANİK' DENEN ÜRÜNE İNANMAYIN

Kozmetik sektörünün hızla büyüdüğünü ve ürünlerin içindeki bileşenlerin çeşitlendiğini aktaran Çağdaş Karakuzu, "Bunun yanı sıra ucuz ve kolay ulaşılabilir içerikler kullanılmaya başlandı. Uzun vadede tüketici bunun zararını gördü ve yeni yeni organik ürünlere yönelmeye başladı. Kimyasal içerikle üretilmiş bir kreme, bitkisel ve doğal bir ürün ekleyince organik olmaz. Organik kozmetikler standartlarla belirlenmiş yüzde düzeyinin üzerinde organik tarım ile elde edilmiş bitkisel ürün içerir. Bu bağlamda her organik denilen ürüne de inanmak yanlış olur uluslararası standartlarda kabul edilebilirliğine bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

SİVİLCEDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Yoğun makyaj ve gözeneklerin iyi temizlenmemesinin sivilce oluşumunu tetiklediğini belirten Karakuzu, "İşten eve döndüğümüz zaman makyajı geciktirmeden mutlaka temizlemek gerekir. Sadece sabun ve su yeterli gelmediği durumlarda makyaj temizleme suyu değil de derin temizlik sütleri ya da jellerin kullanılması lazım. Sabah makyajdan önce de derinlemesine yüz temizliği yapar ve UV koruması olan ürünler tercih ederseniz hem cildinizi sivilce ve diğer sorunlardan korumuş olursunuz hem de makyaj daha etkili olur" dedi.

- İstanbul