Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar - Son Dakika

Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, oyuncak örgü bebek yaparak bir taraftan aile bütçelerine katkıda bulunuyor, diğer taraftan kendileri gibi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak hediye ediyor.

Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, oyuncak örgü bebek yaparak bir taraftan aile bütçelerine katkıda bulunuyor, diğer taraftan kendileri gibi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak hediye ediyor.

Çubuk Belediyesi ile İŞKUR tarafından açılan meslek edindirme kurslarına katılan Çubuklu kadınlar, bir taraftan meslek edinirken diğer taraftan da öğrendikleri organik örgü bebekleri yapıyor.

Kursiyer Merve Ayrancı, kadınlara fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini en iyi şekilde göstermek istediklerini söyledi.

Buraya sekreterlik kursuna geldiklerini belirten Ayrancı, "Burada teneffüs aralarında ve boş zamanlarımızda örgü bebek yapıyoruz. Bu sınıftaki tüm arkadaşlarıma örgü bebek yapmayı öğrettim. Şimdi hep birlikte bu bebeklerden yapıyoruz. Kimilerini sipariş üzerine satıyoruz kimilerini de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye veriyoruz. Bir taraftan aileme destek oluyorum bir taraftan da çocukları sevindiriyorum. Boyutuna ve modeline göre bebekler 30 ile 80 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.

Kursiyer Başak Önal ise bir taraftan sekreterlik mesleğini diğer taraftan da boş vakitlerinde örgü bebek yapmayı öğrenerek bir taşla iki kuş vurduklarını belirtti.

Betül Ateş de stres atmak için öğrendiği örgü bebeklerin kendisine ekmek kapısı olduğunu kaydetti.

Ankara, İŞKUR, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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