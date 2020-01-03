Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar - Son Dakika

Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar

7 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, oyuncak örgü bebek yaparak bir taraftan aile bütçelerine katkıda bulunuyor, diğer taraftan kendileri gibi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak hediye ediyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, oyuncak örgü bebek yaparak bir taraftan aile bütçelerine katkıda bulunuyor, diğer taraftan kendileri gibi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak hediye ediyor.

Çubuk Belediyesi ile İŞKUR tarafından açılan meslek edindirme kurslarına katılan Çubuklu kadınlar, bir taraftan meslek edinirken diğer taraftan da öğrendikleri organik örgü bebekleri yapıyor.

Kursiyer Merve Ayrancı, kadınlara fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini en iyi şekilde göstermek istediklerini söyledi.

Buraya sekreterlik kursuna geldiklerini belirten Ayrancı, "Burada teneffüs aralarında ve boş zamanlarımızda örgü bebek yapıyoruz. Bu sınıftaki tüm arkadaşlarıma örgü bebek yapmayı öğrettim. Şimdi hep birlikte bu bebeklerden yapıyoruz. Kimilerini sipariş üzerine satıyoruz kimilerini de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye veriyoruz. Bir taraftan aileme destek oluyorum bir taraftan da çocukları sevindiriyorum. Boyutuna ve modeline göre bebekler 30 ile 80 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.

Kursiyer Başak Önal ise bir taraftan sekreterlik mesleğini diğer taraftan da boş vakitlerinde örgü bebek yapmayı öğrenerek bir taşla iki kuş vurduklarını belirtti.

Betül Ateş de stres atmak için öğrendiği örgü bebeklerin kendisine ekmek kapısı olduğunu kaydetti.

Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar

Ankara, İŞKUR, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:58 BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili "yasallık" sorularını yanıtlamadı - Son Dakika
23:56 Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
23:55 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:54 Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
23:51 Bodrum Marina Caddesi'nde 'bar' kararı - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 00:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]