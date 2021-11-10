Üye Girişi
Organik sektörü çocukları radarına alacak - Son Dakika

Organik sektörü çocukları radarına alacak

10.11.2021 18:32
Organik sektörü çocukları radarına alacak

Tüm dünyada pandemiyle birlikte sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıda ve tekstil ürünlerine yöneliş, iklim değişikliğinin geldiği nokta organik sektörünün hızla büyümesini ve toplumda organik bilincinin artmasını zorunlu kılıyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye'de organik üretimin artarak yaygınlaşması için en önemli faktörün organik tarım desteklemelerinin artırılması ve zamanında açıklanması olduğunu dile getirdi.

Organik üretiminin başkenti İzmir'de Türk organik sektörünün tüm taraflarının bir araya geldiği "Organik Tarım Sektör Toplantısı"nda öne çıkan konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Celep, organik sektörüyle ilgili desteklemelerin artırılması ve zamanında açıklanması yanında Türkiye'de organik ürün tüketiminin artırılması için okullarda organik dersi konulması talebinin öne çıktığının altını çizdi.

Yetişkin insanların tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesindeki zorluğa vurgu yapan Celep, "Türk organik sektörü olarak, organik ürünlerin faydalarının çocuklara anlatılacağı "Organik dersi"nin okullarda müfredata konulmasını istiyoruz. Çocuklarda organik bilincinin artması için Millî Eğitim Bakanlığı'yla iş birliği yapıp okullarda organik tarımın anlatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Tüketim alışkanlıklarının çocuk yaşta kazanıldığına dikkati çeken Celep sözlerini şöyle sürdürdü; "Organik ürünlerin tüketiminin artması sektörümüzü güçlendireceği gibi, sağlıklı nesiller yetişmesine de büyük katkı sağlayacak. Bu sayede Türkiye'nin sağlık harcamalarına ayırması gereken bütçe düşecek. Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılacak iş birliği öte yandan organik, ekolojik, doğal vb. etiketlerin ayrımının doğru şekilde öğrenilmesine katkı sağlayacak, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilecek."

Organik pazarların daha etkin denetlenmesi, Organik ürünlerin algıyı artıracak şekilde raflarda yer alması gereğinin de altının çizen Başkan Celep, öne çıkan diğer başlıkları ise şöyle özetledi: "Su kısıtı olan bölgelerde önlemler alınmalı, Genç nüfusun tarımdan uzaklaşması engellenmeli, özendirici çalışmalarla üretime devam etmeleri sağlanmalı, Organik tohum üreten firmalar ile üreticiler bir veri tabanı aracılığı ile buluşturulmalı, Organik arıcılık ve apiterapi ürünlerinde desteklemeler artırılmalı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ARGE çalışmalarına daha çok destek verilmeli, Meraların organik statüsüne geçirilmeli bu değişiklik AB Yeşil Mutabakatı kapsamında üretim alanlarının yüzde 25'inin organik olması hedefine de katkı sağlayacak. İç pazara üretim yapan küçük üreticiler desteklemelerde pozitif ayrımcılığa tabi tutulmalı."

İzmir, Organik Tarımın Doğduğu Yer

Türkiye'de organik üretim ve ihracatı İzmir'de başladı. 1984 yılında ilk organik tarım ürünü İzmir'den ihraç edildi. İzmir, 187 bin dönüm alanda, 2 bin 250 üreticiyle organik ürün üretirken, organik tarım işleyen işletme sayısı 252.

Organik Tarım, Türkiye, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Organik sektörü çocukları radarına alacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı 18:24 Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar 17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu 16:02 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

Son Dakika Haberleri
19:17 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum
19:07 Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı
18:23 Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
18:20 Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu
18:14 Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı
18:05 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi
18:02 Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti
17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
17:26 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
17:24 Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı         
19:08
Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi         
18:06
10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
17:45
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı         
17:27
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 19:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: Organik sektörü çocukları radarına alacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement