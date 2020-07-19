Organik sektöründe hibrit fuar dönemi - Son Dakika

Organik sektöründe hibrit fuar dönemi

Shoedex2020 ile Türkiye'nin ilk sanal fuarına imza atan Ege İhracatçı Birlikleri organik sektöründe de dijital dönüşümü Ege'den başlatmaya hazırlanıyor.

Shoedex2020 ile Türkiye'nin ilk sanal fuarına imza atan Ege İhracatçı Birlikleri organik sektöründe de dijital dönüşümü Ege'den başlatmaya hazırlanıyor.

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Organik sektörü bu yıl ve önümüzdeki sene hem fiziksel hem de online ziyaretçiyi bir arada ağırlayacak hibrit fuarın görüşmelerine başladı. 12-15 Şubat'ta düzenlenen Biofach-Nürnberg Fuarında katılımcı olarak yer alan firmalar, Organik Ürünler Kurulu, organik ürün ihracatı yapan üyeler, İZFAŞ ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği temsilcilerinin katılımlarıyla 2020 ve 2021 yıllarında yapılması planlanan ekoloji fuarlarıyla ilgili atılacak adımlar konuşuldu.


Türkiye'nin gıdaya hakim bir ülke olduğunu söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, EİB'in ekolojik üretimin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu, Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 75'ini gerçekleştirdiğini anlatarak, "Kendi bayrağımızı dalgalandırabileceğimiz bir şeyler yaparak, organik sektörümüzü Ar-Ge'den inovasyona geçirmeliyiz. Katma değer inovasyonla olur. İnovasyon ekip işidir. Bunun için hibrit fuar çalışmalarına odaklandık. Ekim ayında organik sektöründe dijital fuar planlıyoruz. Sadece gıda değil tekstili de dahil etmek istiyoruz. Hammaddesi pamuk olduğu için stratejik bir ürün. Hem bölge hem sektörler için tekstil sektörü lokomotif bir sektör. Organikte beraber çalışmakta fayda var. Sektörlerin entegrasyonuyla geniş kitlesel bir hareket olacak. Ticaret odası, borsa, ihracatçılar birliği ve diğer birlikler herkes bu projede elini taşın altına koyacak" dedi.


"Siparişler Uzak Doğu'dan Türkiye'ye kaydı"


Celep, uluslararası markaların Türkiye'den organik pamuk ve pamuk ipliği ürünlerini her yıl artırarak alma planları olduğunu bazı büyük markaların siparişlerinin Uzak Doğu'dan Türkiye'ye kaydığını da sözlerine ekleyerek, "Türkiye'den daha fazla pamuk ve pamuk ipliği almak istiyorlar. Dünya çapındaki en büyük İspanyol giyim markası önümüzdeki 5 sene içinde organik ya da 'better cotton' alma hedefi koydu. 50-100 bin ton civarında. Türkiye'de üretim yapan konfeksiyon ve iplik firmalarının, büyük markaların fuara katılımının teşvik edilmesi gerek. Pazarı ne kadar geliştirirsek o kadar geniş bir alana yayılırız ve katma değer zincirini büyütebiliriz. Organiğin ana felsefesi; üreticiye doğru ürün ürettirmeyi adapte ettirmek. Bunun bölge ve coğrafyamızda sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Katma değerli organik üretim devletimizin desteğiyle, ihracatçıların dokunuşuyla daha yukarı taşınacaktır. Hem gastronomiyi oluşturmak hem gastronomi turizmini hem de tekstili harekete geçirmek istiyoruz. Bu girişimimiz domino etkisi oluşturacak" diye konuştu.


"Organikte 35 yıllık tecrübe"


Son 15 yılda yüzde 500 büyüyen küresel ekoloji pazarında Türkiye'nin konumunu güçlendirmek istediklerini vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, hedefin 1 milyar Euro olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de 35 yıllık organik üretimde 250'nün üzerinde ürün çeşitliliğine ulaşıldı. Ege İhracatçı Birlikleri 23 yıldır dünyanın en büyük organik ürünler fuarı Biofach Nürnberg'e Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu düzenliyor. Gıda konusunda organikte çok yol kat ettik. Gıda haricinde de çok tecrübemiz var. Türkiye yıllardır bu işi yapıyor. Pamukla yola çıktık. Bizim sektörümüz ne kadar genişlerse bölgedeki gücümüz o kadar artacaktır. Dolayısıyla rahatlıkla söz sahibi olacağımız bir alan. Tüm çalışma arkadaşlarımızla organiği daha ileri taşımalıyız. Coğrafyamızın bu ürünleri üretebilecek hem üretici vizyonu hem toprağı hem de suyu var. Dijital dönüşümde sağlam bir altyapıyla ülke ekonomisine ve tüm sektörlere ciddi bir ekonomik getiri oluşturacağımızı düşünüyorum. Konfeksiyon ve tekstille konsolide edersek İzmir imajını daha çok öne çıkarırız. Fuarcılığı stratejik olarak değerlendirerek, 2020'nin son çeyreğini çok iyi değerlendirmeliyiz. Katkı sağlayacak her türlü organizasyonda aktif olmalıyız. Yıllardır ekolojiye desteğimizi sürdürüyoruz. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği ile beraber faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.


"Türkiye Organik Ağı 20 Temmuz itibariyle kuruluyor"


Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy ise organik hareketin daha aktif ve bütünleşik olarak bir arada olmasını desteklediklerini ifade ederek, "İZFAŞ'a Ekoloji Fuarında bilimsel ve teknik olarak destek veriyoruz. Organik sektörünün geliştirebileceği her platformu destekliyoruz. Yıllardır ekolojiye ivme kazandırmaya çalışıyoruz. Ülkemizde GDO'lu tohumlar kullanılmıyor ve Türkiye'nin ilk organik pamuğu Ege'de başladı. Hem gıdada hem tekstilde bir adım öndeyiz. Türkiye'de organik sektöründe faaliyet gösteren dernekler bir ağ oluşturmak için girişim başlattık. 20 Temmuz itibariyle Organik Ağı'nın kuruluşunu yapacağız. Fuarlara firmaların ve sektör paydaşlarının desteği çok önemli. Sektörün dinamiklerini canlı tutmak lazım. Ekolojiyi hep birlikte yaşatacağız. Herkesin katkı vermesi gerekiyor. Organik üreticilerin, sertifikalı üreticilerin katılmaları önemli. Katılım maliyeti düşük olursa canlılık olabilir. Kümelenme çalışmalarına ağırlık verilmeli" şeklinde konuştu.


Maksimum teşvik minimum ekonomik maliyet


İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, 1 Eylül sonrasında pandemi kuralları çerçevesinde kapalı alanlarda fuarların yapılabileceğini, 2021 Nisan-Mayıs gibi Türkiye'nin tek sertifikalı organik ürün fuarı olan Ekoloji Fuarı'nın 11. defa kapılarını açmaya hazırlandığını söyleyerek, "Şemsiye kuruluşlarımızdan gelen önerilerle organik sektöründe fiziksel fuarın yanına bu sene Ekim ayında online internet üzerinden takip edilecek birleşmiş bir hibrit fuar tasarlıyoruz. Tüm katılımcılarımızı, firmalarımızı İZFAŞ'ın altyapısıyla oluşturacağımız online B2B'lerin gerçekleşeceği, stantların 360 derece tanıtımının yapılacağı, ziyaretçilerin fuar alanını üç boyutlu gezebileceği bir dijital platformda buluşturacağız. Hem fiziksel hem dijital gerçekleşecek hibrit fuarın organik markalaşmada İzmir'e çağ atlatacağını düşünüyoruz. Bu süreçte İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İhracatçı Birlikleri gibi sektörün çatı kuruluşları bir araya gelerek organik üretimin pazarda buluşabilmesi için bu girişimin parçası olacaklar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde dijital fuarcılığa yönelik katılımcılara destek mevcut. Bizim mottomuz maksimum teşvikten yararlanıp firmalara minimum ekonomik maliyeti yansıtmak. Tüm teşviklerden yararlanmayı istiyoruz. Aynı zamanda gıdadan kozmetiğe tekstile kadar birçok sektörü içinde barındıran dünya organik sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Biofach ile de iş birliği gündemimizde. Global bir ortaklık olacak. Biofach Fuarı'nın Şubat ayı gibi gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi. - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Organik sektöründe hibrit fuar dönemi - Son Dakika Ekonomi
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