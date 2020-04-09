Organik sera karpuzunda hasat heyecanı - Son Dakika
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Organik sera karpuzunda hasat heyecanı

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Şubat ayında ekimi yapılan sera karpuzu, 2 hafta içerisinde hasat edilecek.

Organik sera karpuzunda hasat heyecanı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Şubat ayında ekimi yapılan sera karpuzu, 2 hafta içerisinde hasat edilecek. Döllenmesi için bal arısı kullanılan karpuzlar tüketiciye de sağlıklı ürün garantisi vaadediyor.

Memur olduğu için babasından kalan seraya çok vakit ayıramayan Talip Özgen, turfanda sebze üretimini bırakıp az vakit alan, üretimi kolay ürünlere yönelen Özgen, son iki yıldır serada karpuz üretmeye başladı. Karpuzları Şubat ayında toprakla buluşturduğunu ve yaklaşık 2 hafta içinde hasat yapmaya hazırlandıklarını belirten Özgen, karpuz üretiminin masrafsız ve kolay olduğunu söyledi.

Komşularından görüp başladı

Serada karpuzu komşularından gördüğünü belirten Özgen, "Şubat ayının başında dikiyorum, aşağı yukarı Nisan ayı içerisinde hasat ediyorum. 2 hafta içinde karpuzun hasatına başlayacağız. Geliri güzel, fazla masraflı olmayan, hiçbir kimyasal madde kullanmadan ürettiğimiz karpuzlarımız bizim için ek bir gelir. Fazla vakti olmayan insanlar için de tavsiye ederim" dedi.

Bal arısı kullanılıyor

Karpuzun döllenmesi için bal arısı kullandıklarını belirten Özgen, "Tüketicilerimizin de gönül rahatlığı ile bu karpuzu tüketebileceğini söyleyebilirim. Karpuzun döllenebilmesi için normalde hava sıcaklığının 30 derece civarında olması gerekiyor ancak biz kış şartlarında sera içerisinde üretiyoruz. Bunun için de döllenmeyi kolaylaştırmak için arı kullanıyoruz. Bildiğimiz kovan, bal arısı kullanıyoruz. Bu şekilde döllenme sağlıyoruz. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Bu anlamda çok güvenilir bir gıda" diye konuştu.

Özgen ithal karpuzun kilosunun bu günlerde 3.5-4 liradan, yerli karpuzun ise 5 liradan satıldığını söyledi. - ANTALYA

Gazipaşa, Antalya, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:39 Kaynak: İHA

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