Organik susam ve haşhaş ezmesine talep arttı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde organik susam ve haşhaş ezmesi yapan Ali Cimci talepleri karşılamakta zorlandıklarını söyledi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde organik susam ve haşhaş ezmesi işiyle uğraşan Ali Cimci, özenle hazırladıkları organik ürünlerine fazlasıyla talep olduğunu belirtti.

Alaşehirli susam ve haşhaş satıcısı Ali Cimci müşterilerine yerli susam ve haşhaş ezmesi yetiştirmekte zorlandığını ifade etti. Her yıl azalan susam üretimi nedeniyle susam ve haşhaş bulmakta zorlandığını kaydeden Cimci, tamamen yerli ve doğal ürün olan susam ve haşhaş ezmesini semt pazarında kilosunu 35 TL'den sattığını ve müşterilerinin çokluğundan dolayı doğal ve katkısız ürün yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Susam ve haşhaşlar tarladan toplandıktan sonra, makinelerde savrulup çöplerinden temizleme işleminden geçtikten sonra büyük kazanlarda elle özenle bol su ile yıkanıyor. Taşlardan, topraktan temizlenen susamlar süzgülerden geçirilerek suyu süzülüyor. Açık alanda örtüler üzerine serilerek, güneşte kurutulan susamlar ateşte kavrularak, makinelerde ezme yapıldıktan sonra paketlenerek satışa sunuluyor. 500 gram ve 1 kilogramlık ambalajlarda piyasaya sürülüyor. Haşhaş yapımı da aynı şekilde makinelerde temizlenerek ezme yapılıp, paketlenerek, satışa sunuluyor.

"Ürünlerimiz katkısız ve doğal"

Alaşehir Fatih Mahallesi'nde bulunan kendilerine ait işyerinden üretim yapan Abdil Cimci ve oğlu Ali Cimci kendilerinin ürettikleri susam ve haşhaşları ezme yaparak satışa sunuyorlar. Alaşehir, Eşme, Sarıgöl, Kula gibi çevre ilçelerde köylülerin yetiştirdiği susamları ve haşhaşları üreticilerden alan Ali Cimci, "Son yıllarda çiftçilik azalıyor, susam ve haşhaş üretimi her yıl azalıyor. Dolayısıyla ürün bulmakta zorlanıyoruz. Susam ve Haşhaş insan sağlığı için çok yararlı. Susam ezmesinin kilosunu 35 TL'den satıyoruz. Müşterilerim hazır, bazen ürün yetiştirmekte zorlandığımız oluyor. 1999 yılından beridir bu işi yapıyoruz. Ürünlerimiz doğal ürünlerdir. Susamları kendi arazilerimizden ve köylülerden temin ediyoruz. Babamla birlikte çalışıyoruz. Susamlarımız yerli ve doğaldır. Susamları kendimiz işliyoruz, savurmadan geçiriyoruz, yıkıyoruz, kavurma işleminden sonra ezme işlemini yapıyoruz. Ürünlerimiz katkısız, doğal, hiçbir katkı maddesi ihtiva etmemektedir. Amacımız vatandaşımıza doğal, natürel ürünler temin etmek." dedi.

Susamın faydaları

Ali Cimci, susam ve haşhaşın faydalarını ise şöyle sıraladı: "Susamın sağlığa faydaları, kansere karşı, saç sağlığı, kalp sağlığı açısından faydalıdır. Kolesterolü düşürür, artriti giderir, kırışıklıkları önler. Kemik sağlığını iyileştirir. Kemik erimesine karşı faydalıdır. Hazmı kolaylaştırır, kabızlığı giderir. Susamın gaz sökücü özelliği vardır. Vücuda enerji veriyor. Haşhaş cilt ve saç sağlığına iyi gelir, bağışıklık sistemine yararlıdır. Kalp sağlığını korur, kan akışını artırır, sindirimi düzenler, kemikleri güçlendirir."