Organik Takipçi Kasma Yöntemleri Nelerdir? - Son Dakika

Hem hesap sahibi kişisi olan insanlara kazanç sağlayan hem de hesabı takip eden kişiler tarafından yararı olabilecek şekilde alışveriş imkanı sunan Instagram, son dönemlerde en yüksek popülerliğe sahip olması sayesinde hesap sahiplerinin iyi bir kitle ile beraber en iyi şekilde takipçi kazanımı sayesinde yüksek satış oranlarını da yakalaması mümkün olmaktadır.

Takipçi kasmak istediğinizde, Instagram için değerlendireceğiniz çeşitli yöntemler olsa da her birini denememelisiniz. Çünkü her yöntem, fayda sağlamayacağı gibi birçoğu zarar dahi verebilir. Bu konuda takipçiye sahip olmak için bazı yöntemleri deneyerek doğru şekilde yüksek takipçilere siz de sahip olabilirsiniz. Örneğin organik takipçi için Instagram takipçi satın al yöntemleriyle beraber iyi bir takipçi kitlesi yaratabilirsiniz. Takipçi kasma konusunda sizlere gerçekten de fazlaca yardımcı olacak olan bu yöntem noktasında organik kazanacağınız takipçiler, istediğiniz şekilde paylaşımlarınızdan tutun da hikayelerinize kadar sizi en iyi şekilde etkileyen, ilgili takipçilerinizin hoşuna gidecek, tamamen istediğiniz potansiyel takipçilerdir. Bu sayede karşılıklı olarak faydalanmış olacaksınız. Siz karşınızdaki kişilere doğru şekilde paylaşımlarda bulunarak gönderiler paylaşmış olursunuz; karşınızdaki insanlar ise sizlerin en iyi şekilde hesabınızda paylaştığınızı beğenerek sizi takip etmiş olacaktır.

Takipçi Kazanma Yöntemleri Nelerdir?

Çeşitli yöntemlerle beraber birbirinden farklı organik takipçi kazanacağınız birbirinden farklı tüyolar da bulunur. En iyilerinden biri de düzenli olarak içerik girmektir. Düzenli içerikler girilmesi, bir süre sonrasında paylaşımlarınızın sizin içerik kategorinize dair ilgilenen kişiler tarafından keşfet kategorisinde karşısına çıkacaktır. Böylelikle takipçi kasmak istediğinizde ise, ilgili kişiler hesabınızı ziyaret ederken birçok içerik görmek, gezmek ister. Bunu başaran, yüksek kaliteli görsellerle beraber dikkat çeken hesaplar her zaman kazanır olacaktır. Bu sayede organik takipçiyi böylelikle yakalayabilirsiniz.

Elbette günlük rutin olarak paylaşım yapma konusunda, günlük olarak paylaşım yapmaya özen gösterin. Bir gün 10 paylaşım yaparken, başka bir gün 3 adet paylaşımla geçinmemelisiniz. Bu nedenle doğru içeriklerle beraber günlük, belirli saatlerde içeriklerinizi taze hale getirmeli ve takipçilerinizi bir nevi beslemelisiniz. Böylelikle sizi takip edenleri arttırır, her hafta sizi takip etmeyen farklı hesapların karşısına öneri olarak çıkmayı başarmış olabilirsiniz.

Bunların dışında ise doğrudan değerlendirebileceğiniz Instagram takipçi satın al gibi yöntem ile beraber takipçi kazanabilirsiniz. Burada önemli olan şey, organik takipçi kazanmak mı yoksa bot takipçi de ihtiyacınızı görecek midir? Bunu belirledikten sonra, takipçi sayısı arttırma konusunda faydalı içerik sayesinde takipçilerinizi de satın aldığınızda, istediğiniz seviyede bir hesaba sahip olmuş olabilirsiniz.

Farklı bir yöntem olarak değerlendirebileceğiniz yöntem ise, doğrudan fotoğraflarla beraber etiket paylaşmak olacaktır. Günümüzde paylaşım yaptığınız içeriklere göre uygun bir etiket girmek, en çok aranan etiketlere göre paylaşımda bulunmak da sizin daha çok kişiye aramalarda rastlanılmasını sağlar. Keşfet kısmında da içeriklerin etiketlerine göre en çok karşılaşılabilir içerik olmayı başarmak bu konuda doğru bir yol olacaktır.

Bundan sonra tüm paylaştığınız içeriklerde fotoğraf konumu ve fotoğraf açıklaması dışında etiket olması da kullanıcıların ilgilenmesine, sayfanıza daha çok gelmesi konusunda yararlı olacaktır. Bu konuda faydalanacağınız konu düzenli paylaşım olacaktır. Bu yöntem sayesinde daha fazla konsept paylaşımlarla beraber hitap etmek istediğiniz insanlara da organik yollarla beraber çok daha yoğun şekilde ulaşabilirsiniz. Konsept sayfalarınız varsa, konsept içeriklerinizi anlatan doğru fotoğraflar ile beraber etiketleriniz de uygun olduğu müddetçe en iyi şekilde başka kişilerin etiketlerde sizi bulmasını ve takip etmesini başarmış olabilirsiniz.