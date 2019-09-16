Organik tarım: Bir organik elma beş elmaya bedel
1 saat önce
Doğal, hormonsuz, köy ürünü... Bu ifadeler bir ürünü organik yapmaya yetmiyor.
Doğal, hormonsuz, köy ürünü… Bu ifadeler bir ürünü organik yapmaya yetmiyor. Organik tarımın katı kuralları var. Bunların başında tarım ilaçlarının kontrollü kullanılması var. Uzmanına göre bir organik elma beş elmaya bedel.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:02
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