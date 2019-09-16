Son Dakika Haberleri: Organik tarım: Bir organik elma beş elmaya bedel
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Organik tarım: Bir organik elma beş elmaya bedel

1 saat önce

Doğal, hormonsuz, köy ürünü... Bu ifadeler bir ürünü organik yapmaya yetmiyor.

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Doğal, hormonsuz, köy ürünü… Bu ifadeler bir ürünü organik yapmaya yetmiyor. Organik tarımın katı kuralları var. Bunların başında tarım ilaçlarının kontrollü kullanılması var. Uzmanına göre bir organik elma beş elmaya bedel.

Organik tarım: Bir organik elma beş elmaya bedel

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:02 
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