Organik Tarım desteklemeleri 27 Mart'a kadar yapılacak - Son Dakika
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Organik Tarım desteklemeleri 27 Mart'a kadar yapılacak

6 saat önce

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Üreticilerin Organik Tarım Destek başvurularını 27 Mart tarihine kadar yapmaları gerektiğini söyledi.

Organik Tarım desteklemeleri 27 Mart'a kadar yapılacak, System.String[]

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Üreticilerin Organik Tarım Destek başvurularını 27 Mart tarihine kadar yapmaları gerektiğini söyledi.


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Devletin çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğini ifade ederek, "2019 yılı üretim sezonuna ait Organik Tarım Destek Başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 27 Mart 2020 tarihinde sona erecektir. 2019/ 46 Tebliğ ve organik tarım destek ödeme talimatına göre geçiş 1 statüye sahip, ürün sertifikası düzenlenmemiş, iki yıl üst üste Organik Tarım Desteğinden yararlanan statüsü organik olan parseller ve 2019/46 Tebliğe uygun hareket etmeyen çiftçilerimiz Organik Tarım desteğinden yararlanmayacaktırlar. Organik Tarım üretimi yapan 27 mart tarihine kadar işlem yaptıkları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Organik Tarım Destek başvurularını yapmaları gerekmektedir" dedi. - KİLİS

Kadıoğlu, 27 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
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