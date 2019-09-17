Organik tarıma EBRD desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'de yatırım yapılabilecek iyi projeler bulmanın her zaman mümkün olduğunu belirterek, ülkede zor zamanlarda dahi yatırımları durdurmadıklarını belirtti.