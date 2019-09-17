Son Dakika Haberleri: Organik tarıma EBRD desteği
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Organik tarıma EBRD desteği

1 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'de yatırım yapılabilecek iyi projeler bulmanın her zaman mümkün olduğunu belirterek, ülkede zor zamanlarda dahi yatırımları durdurmadıklarını belirtti.

Organik tarıma EBRD desteği, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'de yatırım yapılabilecek iyi projeler bulmanın her zaman mümkün olduğunu belirterek, ülkede zor zamanlarda dahi yatırımları durdurmadıklarını belirtti.

Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:40 
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