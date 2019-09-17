Organik tarıma EBRD desteği
1 saat önce
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'de yatırım yapılabilecek iyi projeler bulmanın her zaman mümkün olduğunu belirterek, ülkede zor zamanlarda dahi yatırımları durdurmadıklarını belirtti.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'de yatırım yapılabilecek iyi projeler bulmanın her zaman mümkün olduğunu belirterek, ülkede zor zamanlarda dahi yatırımları durdurmadıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:40
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