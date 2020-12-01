Organik turşuya talep arttı - Son Dakika

Organik turşuya talep arttı

01.12.2020 09:41

Organik turşuya talep arttı Silivri Köy Pazarında satılan organik turşulara vatandaşlar akın ediyor Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar Silivri Köy Pazarında satılan organik turşulara akın etti.

Organik turşuya talep arttı

Silivri Köy Pazarında satılan organik turşulara vatandaşlar akın ediyor

İSTANBUL - Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar Silivri Köy Pazarında satılan organik turşulara akın etti. Üreticiler son zamanlarda turşu satışlarındaki artışın her geçen gün arttığını belirtti.

Korona virüs mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşuya vatandaşların talepleri arttı. Silivri Köy Pazarında satılan organik turşulara da talepler her geçen gün artmaya başladı. Gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirten köy pazarı esnaflarından Serkan Çalışkan "Burada bahçemizde yetişen ürünleri satıyoruz. Son zamanlarda turşularımıza ciddi bir talep var. Talebin en büyük sebeplerinden biri tamamen doğal olması ve doğal sirke ile yapılması. Hem antioksidan hem prebiyotik turşular, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve boğaz enfeksiyonların da ciddi faydaları var. Elma sirkelerimize de ciddi talep var. Daha önceleri satışı yavaştı ancak son zamanlarda korona virüse iyi geldiğinin söylenmesi üzerine turşularımız şu anda yok satıyoruz gibi. Talep alıyoruz ve evlerine gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Köy pazarı esnaflarından Ayten Coşkun ise, "Burada hem üretip hem satıyorum. Turşu satışlarımız iki katına çıktı. Atkısız doğal organik olan turşulardan bahsediyoruz, koruyucu madde kullanılan turşuları asla tavsiye etmiyoruz. Hiç bir etkisi olmuyor çünkü, ben kimya mühendisiyim, bu işi bilerek yapıyorum. Özellikle pancar turşusu ve acur turşusunun beyaz lahana turşusunun gargara yapıldığı zaman o boğazdaki solunum yolundaki ve yemek borusundaki zararlı mikropları kırdığı söyleniyor" dedi.

Pandemi döneminden beri turşu satışlarının daha da fazla arttığını belirten Filiz Efe, "Hem üretim açısından hem de satışımız açısından bayağı güzel bir dönem yaşıyoruz. Tamamen doğal olarak üretiyoruz. Sirkesini bile kendi yaptığı sirkeden kullanıyoruz. Kaya tuzu kullanıyorum" diye konuştu.

Organik turşuya talep arttı
Organik turşuya talep arttı
Organik turşuya talep arttı
Organik turşuya talep arttı

Koronavirüs, Silivri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Organik turşuya talep arttı - Son Dakika


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