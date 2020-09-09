Organik üretime kadın eli değdi - Son Dakika

Organik üretime kadın eli değdi

Mamak Belediyesi, Üreğil Millet Bahçesi'nde 4 dönüm alan üzerinde oluşturduğu tarım alanlarında geçen ay hasadını gerçekleştirdiği sebzelerden organik salça, turşu ve kurutmalık üretimi yapıyor.

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Mamak Belediyesi, Üreğil Millet Bahçesi'nde 4 dönüm alan üzerinde oluşturduğu tarım alanlarında geçen ay hasadını gerçekleştirdiği sebzelerden organik salça, turşu ve kurutmalık üretimi yapıyor.

Verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla farklı bir sosyal yaşantıya sahip olan Mamak'ın yerli ve milli üretimde örnek ve öncü bir ilçe olması adına tarımsal projelere büyük önem veren Mamak Belediyesi, Üreğil Millet Bahçesi'nde 4 dönüm alan üzerinde oluşturduğu tarım alanlarında geçtiğimiz ay hasadını gerçekleştirdiği sebzelerden organik salça, turşu ve kurutmalık üretimi yapıyor. Mutfaklarda organik gıdalara yer verenlerin vazgeçilmezi olan ev yapımı salçalar Mamak Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından üretiliyor. Mamak'ın toprak kokusu özleyenlerin adresi olacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın daha fazla sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz dikkat çekici ve farkındalık oluşturan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tarım projelerimiz toprak kokusu özleyenlerin adresi olacak" diye konuştu.

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde toplanan domatesleri kazanlarda kaynatarak salçaya dönüştüren kadınlar, e-ticaret üzerinden de satışa sunuyor. Yaklaşık 700 kilo domatesten salça yapan kadınların hedefi salçada hem üretim hem de kalite bakımından marka olmak. Salça yapımı hakkında bilgi veren Mamak Kadın Kooperatifi üyesi Belma İşgüzar, "Karpuzumuz, kavunumuz, salatalığımız, patlıcanımız, biberimiz, domatesimiz ve fasulyemiz var. Kurutmalıklar yapıyoruz. Turşularımızı kurduk. Bugün içinde domateslerimizi toplayıp beklettik. Domatesleri yıkayıp doğradıktan sonra matkapla ezip suyunu çıkardık, kazanlara koyup kaynattık. Yaklaşık 4,5- 5 saat kaynadıktan sonra salçaya dönüşüyor. Her işin bir zorluğu var, salça yapmak da zor. Organik olduğu için daha lezzetli oluyor. Yaptığımız salçayı şişeleyip satışa sunuyoruz. Salçada iddialıyız. Mamak'ın salçasını marka yapmak istiyoruz. Hedefimiz salçamızı dünyaya yedirmek. Bize bu fırsatı sunan Murat Köse'ye teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda oldu, bunu bilmek de bizlere güç veriyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Millet Bahçeleri, Tarım, Kadın, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Organik üretime kadın eli değdi - Son Dakika

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