Edirne'nin organik yetişen ürünleri Bulgaristan'da tanıtılacak.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, bir tesiste düzenlenen "Eco Woman-Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakları Yönetme Girişimi"nin tanıtım toplantısında, projenin Bulgaristan Yambol ve Edirne Ticaret ve Sanayi odaları iş birliğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Organik pazarın dünyada önemli bir yer bulduğunu anlatan Zıpkınkurt, "Birçok organik ürünümüz var. Organik ürünler Bulgaristan'da tanıtılacak. Bu ürünler arasında cevizi önemsiyor ve çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İnsanlar artık marketlere gittiğinde bio ürünlere bakmaya başlıyor. Bu daha fazla artar ve fiyatı daha uygun olursa, Edirne'de ciddi bir yol almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Recep Zıpkınkurt, proje kapsamında organik ürünlerin nisan ayında Bulgaristan'da sergileneceğini ifade etti.

Daha önce de Bulgaristan'ın çeşitli kentleriyle gastronomi projeleri yaptıklarını anlatan Zıpkınkurt, "Gastronomi projeleri turizme katkı sunarak, ekonomik anlamda dönüşler oluşturacak." dedi.

Proje koordinatörü Nuray Pehlivan ise Bulgaristan ile üreticilere ve organik ürünlere yönelik eğitimler düzenleneceğini dile getirdi.

Proje ekibinden Elif Yardımcı da toplantıda bir sunum yaptı.