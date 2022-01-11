Organik ürünler her perşembe tüketiciyle buluşacak - Son Dakika

Akasya AVM'nin Biricik Çiftlik iş birliğiyle hayata geçirdiği organik pazarda sertifikalı taze sebze ve meyveler ocak ayı boyunca her perşembe tüketicilere buluşacak. Zemin katta kurulan Akasya Organik Pazar'la sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi hedefleniyor.

Tüketiciler, ocak ayı boyunca her perşembe saat 10.00-20.00 arasında Akasya zemin katta kurulacak pazardan sertifikalı organik ürünlere ulaşabilecek. Ürünler arasında, turp, brokoli, zencefil ve zerdeçal ile renkli sebzeler, organik yeşillikler, süt ürünleri, baklagiller ve meyveler yer alıyor.

"ÜRÜNLER TARLADAN DİREK SOFRALARA ULAŞACAK"

Konuya ilişkin AVM'den yazılı yapılan açıklamada, "Pandemi döneminde yükseliş gösteren ekolojik bilinçle birlikte organik gıdaya ilgi ­arttı. 150 milyar doları bulması beklenen küresel organik gıda pazarında, Türkiye de önemli tedarikçilerden biri. Sağlığa zararlı tarım ilaçları, suni gübre, yapay kimyasallar, antibiyotikler ve koruyucular kullanılmadan üretilen organik ürünler, sadece insan sağlığını değil doğayı, ekolojik dengeyi ve gezegeni de koruyor. İçinden kurt çıkan elmalar, kelebeklerin uçuştuğu bakliyatlar artık çöpe gitmiyor; zehirsiz ve katkısız gıda olduğu için bilinçli üreticiler tarafından daha çok tercih ediliyor. Tarladan direk sofralara ulaşacak ve organik sertifikalı ürünlerin yer aldığı organik pazar deneyimi yaşamak için ocak ayı boyunca perşembe günleri Akasya'yı ziyaret etmeyi unutmayın" denildi.