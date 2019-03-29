Son Dakika Haberleri: Organik Ürünler PTT Kargoyla Türkiyenin Her Tarafına Gönderilecek.

Organik Ürünler PTT Kargoyla Türkiyenin Her Tarafına Gönderilecek.

1 saat önce

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üretilen doğal ürünler Zap markasıyla tüm Türkiye'ye PTT kargo ile gönderilecek.

Organik Ürünler PTT Kargoyla Türkiyenin Her Tarafına Gönderilecek., System.String[]
Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üretilen doğal ürünler Zap markasıyla tüm Türkiye'ye PTT kargo ile gönderilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, "İlçenin son zamanlarda yapılan üretim atağıyla şahlanan bölgede yüzler gülmeye başladı. Kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz "Zap" markası adı altındaki doğal ürünler bundan sonra Türkiye'nin her tarafındaki müşterilere PTT kargo ile ellerine ulaşacak. Bugün Hakkari PTT İl Başmüdürü Fesih Çelik ile bir araya gelerek bir protokol imzaladık. İmzaladığımız bu protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah ilçemizdeki tarımdaki bu atılımlar ekonomik anlamda büyümemizi de sağlayacağı inancındayım" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Türkiye, PTT, Güncel
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