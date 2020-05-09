Organik ürünlerin yetiştirildiği ilçede koronavirüse rastlanılmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Organik ürünlerin yetiştirildiği ilçede koronavirüse rastlanılmadı - Son Dakika

Organik ürünlerin yetiştirildiği ilçede koronavirüse rastlanılmadı

11 dakika önce

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ve tedbirlere uyulmasıyla pozitif vakaya rastlanılmadı.

Organik ürünlerin yetiştirildiği ilçede koronavirüse rastlanılmadı, System.String[]

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ve tedbirlere uyulmasıyla pozitif vakaya rastlanılmadı. Yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.

Karadeniz bölgesinde, 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengarenk elbise kültürünün, yüzyıllardır yaşatıldığı Şalpazarı'nda; alınan sıkı tedbirler sayesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. 12 bin nüfuslu ilçede yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.

'TEDBİRLERE HARFİYEN UYULDU'

Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, ilçede hiç vakanın görülmemesinde alınan tedbirlere vatandaşların uymasına etkili olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan tüm genelgelere harfiyen riayet ettik. Vatandaşlarımız özellikle bu konuda ciddi bir çaba sarf etti. Özellikle civar ilçelerde vakaların olduğunun duyulmasıyla vatandaşlarımız, daha da dikkatli oldu. Kurallara uyan ilçe sakinlerimize, dışarıdan gelip tedbirlere uyanlara çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan; bu salgın bitene kadar tedbirin bu şekilde sürmesidir. Rehavete kapılmamak lazım" dedi.

'ÇOK HASSAS VE TİTİZ DAVRANDIK'

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da ilçede tedbirlere uyulması noktasında çok hassas ve titiz davranıldığını kaydederek, "Çok şükür ülkemizde ender bölgelerden bir tanesiyiz. İlçemizde şu ana kadar pozitif bir vaka görülmedi. Bunda devletimizin ortaklaşa aldığı kararların sayın valimiz ile kaymakamımızın uyarıları ve tedbirleriyle bütünleştirip, biz de belediye, emniyet ve jandarmamızla çok hassas davrandık. Halkımız çok duyarlı, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama vaka görülmemesinde de ayrı bir önemi olduğunu düşündüğüm; bölgenin doğasının ve burada yetişen ürünlerin, ağasar balı, tereyağının, peynir ile insan profilinin ektisi olduğunu düşünüyorum. Adına türküler yazılan bal koronavirüse de iyi geldiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'İLÇE HALKI SON DERECE DUYARLI'

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Dural ise ilçe sakinlerinin vatanına milletine son derece bağlı olduğuna işaret ederek, "Vakaya rastlanılmayışının en büyük nedeni; ilçe halkının son derece duyarlı olması. İlçede çok cüzi de olsa bir sirkülasyon vardır. Burada dışarıdan gelenlere, muhtarlarımız aracılığıyla karantinada kalmaları sağlandı. Tedbirlere uyulmasıyla haliyle vaka burada olmamıştır. Bu da son derece sevindiricidir" dedi.

'DOĞAL BESLENİYORUZ; GÜÇLÜYÜZ'

İlçe sakini Ebru Aksoy, "İlçemiz olarak tüm uyarılara riayet ediyoruz, yaşlılarıma özellikle bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Hijyen ve temizliğe özen gösteriyoruz. İlçemiz doğal beslenmeye özen gösteriyor. Tarlada yetiştirip besleniyor, bu da bir etkendir. Haliyle güçlüyüz. Havaların ısınması bizi yanıltmasın, izolasyona tüm önlemlere dikkat edelim, çünkü bu salgın bitmiş değil" diye konuştu.

'HER KURALA UYUYORUZ'

Mutfak alışverişi için ilçeye gelen Emine Atalar da, "İnsanlarımız, çok duyarlı, sosyal mesafe kuralına özellikle çok dikkat ediliyor. Her kurala uyuyoruz. Dışarıdan gelenlerde 14 gün kuralına çok önem verdi. Herkes kurallara uyduğu için ilçemizde çok şükür vaka görülmedi. İnşallah kuralara uyarak, Allah'ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

'KURALLARA UYMALIYIZ'

Taksi sürücüsü Önder Yılmaz ise, "İlk günden itibaren ilçemizde tedbirlere harfiyen uyuldu. Biz de gereken önlemlerimizi aldık. Yolcularımız için dezenfektan bulunduruyoruz. Kurallara uymalıyız. Halen de devam eden bir süreç, şu an için bir rehavet de görmüyoruz" dedi.


Karadeniz, Şalpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:00 Kaynak: DHA


Son Dakika

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor         
09:04
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün'den açıklama geldi: Satış söz konusu değil Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün'den açıklama geldi: Satış söz konusu değil         
08:59
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı         
08:29
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı         
08:06
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem         
07:51
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu         
07:36
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü         
03:29
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım         
03:20
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi         
02:01
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu         
01:02
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez         
00:37
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti         
00:10
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti         
00:08
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı         
00:07
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
23:59
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz         
23:53
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor         
23:29
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı         
23:15
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi         
23:10
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı         
22:59
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi         
22:48
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı         
22:29
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor         
22:21
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçları 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçları 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor         
22:01
"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:00
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:36
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor         
21:32
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak         
21:07
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi         
20:59
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 09:11:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Organik ürünlerin yetiştirildiği ilçede koronavirüse rastlanılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]