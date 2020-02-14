Organik ve İyi Tarım Desteklemeleri müracaatları uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Organik ve İyi Tarım Desteklemeleri müracaatları uyarısı - Son Dakika

Organik ve İyi Tarım Desteklemeleri müracaatları uyarısı

6 saat önce

Organik ve İyi Tarım Desteklemeleri müracaatlarının Mart ayında tamamlanacağı bildirilip, çiftçiler uyarıldı.

Organik ve İyi Tarım Desteklemeleri müracaatları uyarısı, System.String[]

Organik ve İyi Tarım Desteklemeleri müracaatlarının Mart ayında tamamlanacağı bildirilip, çiftçiler uyarıldı.


Malatya Tarım ve Orman il Müdürü Tahir Macit, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Organik Tarım Desteklemeleri (OTD) için çiftçilerin 27 Mart/2020 günü mesai saati bitimine kadar ilgili Tebliğ'de EK-3'te yer alan bitkisel üretim destekleme ödemesi başvuru dilekçesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile ÇKS'de kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların kabulünde çiftçilerin 2019 üretim yılına ait Organik Tarım Bilgi Sisteminin (OTBİS) ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının bulunması zorunludur. ÇKS kaydının olduğu İlçe Müdürlüğümüze müracaat etmeyen üreticilerimiz 2019 yılında yapılacak olan destekleme ödemelerinden yararlanamayacaklardır" ifadelerini kullandı.


İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri (İTUD) için çiftçilerin 27 Mart 2020 günü mesai bitimine kadar ilgili tebliğde yer alan bitkisel üretim destekleme ödemesi başvuru dilekçesi ve döner sermaye makbuzu alındısı ile ÇKS'de kayıtlı oldukları İl ve İlçe Müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvurmalarının gerektiğini bildiren Macit, "Başvuruların kabulünde çiftçilerin 2019 yılına ait İyi Tarım Bilgi Sisteminin ve ÇKS kayıtlarının bulunması zorunludur. ÇKS kaydının olduğu İlçe Müdürlüğümüze müracaat etmeyen üreticilerimiz 2019 yılında yapılacak olan destekleme ödemelerinden yararlanamayacaklardır" şeklinde konuştu.


Organik ve İyi Tarım Desteklemeleri konusunda ayrıntılı bilgilerin, il ve ilçe tarım müdürlüklerinden alınabileceği kaydedildi. - MALATYA

27 Mart, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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