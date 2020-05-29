Organik ve iyi tarım uygulamaları meyvelerini veriyor - Son Dakika

Organik ve iyi tarım uygulamaları meyvelerini veriyor

İyi tarım uygulamaları kapsamında geçen yıl 66 ilde 7 milyon 706 bin 404 ton üretim yapılırken, Türkiye genelinde organik bitkisel üretim 2 milyon 555 bin 191 tona ulaştı.

Organik ve iyi tarım uygulamaları meyvelerini veriyor, System.String[]

İyi tarım uygulamaları kapsamında geçen yıl 66 ilde 7 milyon 706 bin 404 ton üretim yapılırken, Türkiye genelinde organik bitkisel üretim 2 milyon 555 bin 191 tona ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılı iyi tarım ve organik tarım uygulamaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, iyi tarım uygulamaları kapsamında geçen yıl 66 ilde, 61 bin 894 üretici tarafından, 539 bin 607 hektar alanda 7 milyon 706 bin 404 ton üretim kayıtlara geçti.

Ülke genelinde 2007'de 18 ilde 651 üretici 5 bin 361 hektar alanda iyi tarım uygulamalarıyla 56 bin ton ürün elde etmişti. Böylece 13 yılda üretici sayısı 95 kat, üretim yapılan alan (hektar) 101 kat, üretim miktarı da 138 kat artış kaydetti.

Geçen yıl iyi tarım uygulaması kapsamında en çok ürün elde edilen il 1 milyon 754 bin tonla Adana olurken, bu ili 687 bin tonla Mersin ve 613 bin tonla Konya izledi.

En çok iyi tarım uygulaması yapılan alanlara bakıldığında 984 bin 924 dekarla Gaziantep listenin başında yer aldı. Bu ili 717 bin 816 dekarla Şanlıurfa ve 571 bin 179 dekarla Adana takip etti.

İyi tarım uygulamasıyla üretim yapan çiftçilerin sayısında, 14 bin 328 üreticiyle Gaziantep yine birinci olurken, bu ili 7 bin 620 üreticiyle Şanlıurfa, 4 bin 316 üreticiyle Denizli izledi.

- En çok organik bitkisel üretim Ankara'da yapıldı

Organik tarım istatistiklerine bakıldığında geçen yıl 53 bin 782 çiftçi tarafından 386 bin 74 hektar alanda 2 milyon 555 bin 191 ton bitkisel ürün elde edildi. En çok organik bitkisel ürünün üretildiği il 1 milyon 105 bin ton ile Ankara olurken, başkenti 189 bin ton ile Aydın ve 167 bin ton ile Manisa takip etti. Ankara'da en çok üretilen organik bitkisel ürün arpa ve buğday oldu.

Hayvansal üretim kapsamında da geçen yıl 817 ton et, 5 bin 394 ton süt ve 176 milyon 798 bin 877 adet sertifikalı yumurta üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca, ülke genelinde 249 çiftçi tarafından 411 bin ton organik bal üretimi yapıldı.

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Organik ve iyi tarım uygulamaları meyvelerini veriyor - Son Dakika Ekonomi

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