Üye Girişi
Organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimi son dönemde hızlandı - Son Dakika

Organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimi son dönemde hızlandı

15.06.2021 16:57
Organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimi son dönemde hızlandı, System.String[]

Metro Türkiye'nin başlattığı, "Tabağında ne var?" hareketi kapsamında meyve-sebze, et, balık ve balda sunulan yüzde 100 izlenebilirlik çözümleriyle ürünün etiketinde yer alan QR kodu okutulduğunda gıda ürünlerinin tüm üretim süreçleri hakkında bilgiye ulaşılabiliyor.

Metro Türkiye'nin başlattığı, "Tabağında ne var?" hareketi kapsamında meyve-sebze, et, balık ve balda sunulan yüzde 100 izlenebilirlik çözümleriyle ürünün etiketinde yer alan QR kodu okutulduğunda gıda ürünlerinin tüm üretim süreçleri hakkında bilgiye ulaşılabiliyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimine sayılı günler kala gıda ürünlerinde olası hilelere ve sağlıksız ürünlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Dünya büyük bir hızla değişip gelişirken, beslenmede de yeni trendler oluşuyor. Özellikle son dönemde organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimi de hızlandı.

Bu çerçevede, tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan ve müşterileri için güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye de herkes için sağlıklı beslenme anlayışı çerçevesinde sağlıklı, organik, vegan ürün çeşitliliğini sürekli artırıyor.

Metro Türkiye'nin başlattığı, "Tabağında ne var?" hareketi kapsamında meyve-sebze, et, balık ve balda sunulan yüzde 100 izlenebilirlik çözümleriyle ürünün etiketinde yer alan QR kodu okutulduğunda gıda ürünlerinin tüm üretim süreçleri hakkında bilgiye ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, salgının da etkisiyle tüm dünyada tüketicilerin daha sağlıklı ve doğal içeriklerle beslenme eğiliminde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Organik, vegan, vejetaryen, daha az şekerli, tuzlu, yağlı, katkısız, glütensiz, bitki bazlı beslenme trendleri giderek yaygınlaşıyor. Çevresel hassasiyete sahip tüketiciler, yerel ve gıda güvenliği garanti altına alınmış ürünleri tercih ediyor. Metro Türkiye olarak bizler de hem ürünlerimizi izlenebilir kılarak sektöre de öncülük ediyoruz hem de müşterilerin talebini sağlamak üzere sağlıklı ürün gamımızı genişleterek, yeni beslenme trendleri ile uyumlu bir çeşitlilik sunuyoruz. Sağlıklı beslenmenin de önemine de dikkat çekerek herkesi tabağında ne olduğunu bilerek tüketmesi konusunda teşvik ediyoruz."

"Tabağımızda ne olduğunu bilmemizi sağlayan izlenebilirlik çözümleri oldukça önemli"

Beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti ve UN FAO destekçisi Dilara Koçak da yazın sağlıklı beslenme için dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sebze ve meyvelerin renklenip çeşitlendiğini aktaran Koçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle yaz meyveleri yüksek su oranına sahip. Bu da kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymamıza yardımcı oluyor. Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi meyveler, kalp ve beyin sağlığı için önemli. Bu meyveler, kuersetinin de içinde olduğu birçok antioksidan bakımından da zengin içeriğe sahip. Yaz aylarında beslenme planlarına bu meyveleri eklemeye özen göstermek gerekiyor. Ayrıca, yaz aylarında tatillerle seyahatler artıyor ve dönem dönem bağırsak dengesi bozulabiliyor. Lif açısından zengin sebze meyveler, yeterli sıvı tüketimi ve egzersiz sindirim sistemiyle ilgili sorunları çözmeye yardımcı olabilir.

Özellikle sıcak havalarda sıvı ihtiyacımız da artıyor. Sıvı kaybı, yaz aylarında karşılaştığınız halsizlik, yorgunluk, baş ağrılarının da sebebi olabiliyor. Yeterli sıvı alımı, hem vücudunuzdaki ödemi atmaya yardımcı olacak hem de kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. En önemlisi de gıda ürünlerinin nerede hangi şartlar altında üretildiğini, tabağımızda ne olduğunu bilmemizi sağlayan izlenebilirlik çözümlerini kullanarak alışverişlerin yapılması sağlığımız için de oldukça önemli."

Müşteriler, 205 organik etiketli ürüne raflarda ulaşabiliyor

Verilen bilgiye göre, müşterilerinin sağlıklı beslenme yönündeki taleplerini karşılamak için organik ürün yelpazesini de sürekli genişleten Metro Türkiye, 2018 yılında 1 olan Metro markalı organik ürün sayısını 2019'da 16'ya çıkardı. Metro Türkiye, geçen yıl ise organik ürün çeşitliliğini yüzde 139 artırdı ve günümüzde müşteriler, 205 organik etiketli ürüne raflarda ulaşabiliyor.

Organik ürünlerin yanı sıra Metro Türkiye'nin raflarında bitki bazlı hamburger köfte, vegan sucuk ve vegan peynir gibi alternatif proteinleri içeren temel gıda maddeleri de yer alıyor. Metro Türkiye, 2021 sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmayı da hedefliyor.

Tüm bunların yanında glütensiz, vegan, vejetaryen gibi yeni beslenme türlerine yönelik çeşitliliği artırma çalışmaları da yürüten Metro Türkiye'nin 2020 yılında trans yağ riski taşıyan tüm kendi markalı ürünleri de test edildi. Analiz sonuçlarına göre, içeriğinde trans yağ olan Metro markalı hiçbir ürün bulunmuyor.

Sağlıklı Beslenme, Türkiye, Bitki, Metro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimi son dönemde hızlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı 17:13 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu 17:07 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak 17:01 Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak
NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi 16:55 NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var 16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü 15:49 Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü

Son Dakika Haberleri
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma         
17:14
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda         
17:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı         
16:19
17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa         
16:00
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimi son dönemde hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement