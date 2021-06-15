Organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimi son dönemde hızlandı

Metro Türkiye'nin başlattığı, "Tabağında ne var?" hareketi kapsamında meyve-sebze, et, balık ve balda sunulan yüzde 100 izlenebilirlik çözümleriyle ürünün etiketinde yer alan QR kodu okutulduğunda gıda ürünlerinin tüm üretim süreçleri hakkında bilgiye ulaşılabiliyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimine sayılı günler kala gıda ürünlerinde olası hilelere ve sağlıksız ürünlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Dünya büyük bir hızla değişip gelişirken, beslenmede de yeni trendler oluşuyor. Özellikle son dönemde organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimi de hızlandı.

Bu çerçevede, tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan ve müşterileri için güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye de herkes için sağlıklı beslenme anlayışı çerçevesinde sağlıklı, organik, vegan ürün çeşitliliğini sürekli artırıyor.

Metro Türkiye'nin başlattığı, "Tabağında ne var?" hareketi kapsamında meyve-sebze, et, balık ve balda sunulan yüzde 100 izlenebilirlik çözümleriyle ürünün etiketinde yer alan QR kodu okutulduğunda gıda ürünlerinin tüm üretim süreçleri hakkında bilgiye ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, salgının da etkisiyle tüm dünyada tüketicilerin daha sağlıklı ve doğal içeriklerle beslenme eğiliminde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Organik, vegan, vejetaryen, daha az şekerli, tuzlu, yağlı, katkısız, glütensiz, bitki bazlı beslenme trendleri giderek yaygınlaşıyor. Çevresel hassasiyete sahip tüketiciler, yerel ve gıda güvenliği garanti altına alınmış ürünleri tercih ediyor. Metro Türkiye olarak bizler de hem ürünlerimizi izlenebilir kılarak sektöre de öncülük ediyoruz hem de müşterilerin talebini sağlamak üzere sağlıklı ürün gamımızı genişleterek, yeni beslenme trendleri ile uyumlu bir çeşitlilik sunuyoruz. Sağlıklı beslenmenin de önemine de dikkat çekerek herkesi tabağında ne olduğunu bilerek tüketmesi konusunda teşvik ediyoruz."

"Tabağımızda ne olduğunu bilmemizi sağlayan izlenebilirlik çözümleri oldukça önemli"

Beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti ve UN FAO destekçisi Dilara Koçak da yazın sağlıklı beslenme için dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sebze ve meyvelerin renklenip çeşitlendiğini aktaran Koçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle yaz meyveleri yüksek su oranına sahip. Bu da kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymamıza yardımcı oluyor. Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi meyveler, kalp ve beyin sağlığı için önemli. Bu meyveler, kuersetinin de içinde olduğu birçok antioksidan bakımından da zengin içeriğe sahip. Yaz aylarında beslenme planlarına bu meyveleri eklemeye özen göstermek gerekiyor. Ayrıca, yaz aylarında tatillerle seyahatler artıyor ve dönem dönem bağırsak dengesi bozulabiliyor. Lif açısından zengin sebze meyveler, yeterli sıvı tüketimi ve egzersiz sindirim sistemiyle ilgili sorunları çözmeye yardımcı olabilir.

Özellikle sıcak havalarda sıvı ihtiyacımız da artıyor. Sıvı kaybı, yaz aylarında karşılaştığınız halsizlik, yorgunluk, baş ağrılarının da sebebi olabiliyor. Yeterli sıvı alımı, hem vücudunuzdaki ödemi atmaya yardımcı olacak hem de kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. En önemlisi de gıda ürünlerinin nerede hangi şartlar altında üretildiğini, tabağımızda ne olduğunu bilmemizi sağlayan izlenebilirlik çözümlerini kullanarak alışverişlerin yapılması sağlığımız için de oldukça önemli."

Müşteriler, 205 organik etiketli ürüne raflarda ulaşabiliyor

Verilen bilgiye göre, müşterilerinin sağlıklı beslenme yönündeki taleplerini karşılamak için organik ürün yelpazesini de sürekli genişleten Metro Türkiye, 2018 yılında 1 olan Metro markalı organik ürün sayısını 2019'da 16'ya çıkardı. Metro Türkiye, geçen yıl ise organik ürün çeşitliliğini yüzde 139 artırdı ve günümüzde müşteriler, 205 organik etiketli ürüne raflarda ulaşabiliyor.

Organik ürünlerin yanı sıra Metro Türkiye'nin raflarında bitki bazlı hamburger köfte, vegan sucuk ve vegan peynir gibi alternatif proteinleri içeren temel gıda maddeleri de yer alıyor. Metro Türkiye, 2021 sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmayı da hedefliyor.

Tüm bunların yanında glütensiz, vegan, vejetaryen gibi yeni beslenme türlerine yönelik çeşitliliği artırma çalışmaları da yürüten Metro Türkiye'nin 2020 yılında trans yağ riski taşıyan tüm kendi markalı ürünleri de test edildi. Analiz sonuçlarına göre, içeriğinde trans yağ olan Metro markalı hiçbir ürün bulunmuyor.