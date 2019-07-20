Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu
1 saat önce
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirlediklerini duyurdu.
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirlediklerini duyurdu.
Alim, yaptığı açıklamada, ikinci sürgün dönemini 1 Temmuz'da açtıklarını anımsatarak, ÇAYKUR olarak yaş çay alımlarını sorunsuz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:52
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