Son Dakika Haberleri: Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu
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Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

1 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirlediklerini duyurdu.

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu, System.String[]
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirlediklerini duyurdu.

Alim, yaptığı açıklamada, ikinci sürgün dönemini 1 Temmuz'da açtıklarını anımsatarak, ÇAYKUR olarak yaş çay alımlarını sorunsuz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.
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Yusuf Ziya Öztabak, CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:52 
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