Son Dakika Haberleri: Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu
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Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

40 dakika önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.

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ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.
Yusuf Ziya Öztabak, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:17 
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