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Organik yumurtayı ayırt etme yolları - Son Dakika

Organik yumurtayı ayırt etme yolları

04.06.2021 12:28
Organik yumurtayı ayırt etme yolları, System.String[]

Diyetisyen Eda Balcı, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken noktalara dair tüyolar verdi.

Diyetisyen Eda Balcı, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken noktalara dair tüyolar verdi. Organik yumurtaların nasıl anlaşılacağını ve yumurtalar üzerindeki kodların nasıl okunması gerektiğini anlatan Balcı, "Bu kodlar, menşei ülke kodu ve sonrasında yumurtanın hangi şehirde üretildiğine göre şehrin plaka kodunu belirtmektedir" dedi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken kritik noktaları aktardı. Yumurtanın, başta protein olmak üzere A, E, D, B2 vitaminleri fosfor, çinko ve demir mineralleri, ayrıca doymuş ve doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besin olduğunu hatırlatarak "Neredeyse her gün tükettiğimiz yumurtayı satın alırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi üzerinde bulunan kodlardır. Yumurtanın üzerinde yazan bu kodlar, ne tür bir tavuktan alınan yumurtayı yediğimizi göstermektedir" diye konuştu.

"KOD 0'SA YUMURTA ORGANİKTİR"

Yumurtaların üzerindeki kodlarda ilk olarak 0,1,2,3 olmak üzere bir rakam, menşei ülke kodu ve sonrasında yumurtanın hangi şehirde üretildiğine göre şehrin plaka kodu yer aldığını belirten Balcı, ilk olarak 0,1,2,3 gibi rakamların ne anlama geldiğini şu ifadelerle özetledi:

"Kod '0' ile başlıyorsa 0 ile başlayan kod, yumurtanın tamamen organik bir şekilde yetiştirildiğini ve tavuğa hiçbir hormon uygulanmadığını göstermektedir. Aynı zamanda tavuklar için kullanılan yemler de organiktir. '0' kodlu yumurtalar en sağlıklı ve en pahalı olan yumurtalardır. '0' kodlu organik yumurtaların sarı kısmı yapay yem ile beslenen tavukların yumurtalarına göre daha küçük boyuttadır. Organik yumurtaların boyları genelde eşit olmaz. Tavuklar organik yemle beslendikleri için yumurtaların boyları da birbirinden farklı olabilmektedir. Organik yumurtaların iç kısmı sarı renkte olmalıdır. İç kısmı kırmızı renkte olan yumurtalar kesinlikle alınmamalıdır."

Balcı, "'1' ile başlayan kod, gezen tavuk yumurtası kodudur. Tavuğun rahatça gezebileceği bir alanı bulunmaktadır. Tavuğun kümeste değil de çiftlikte yetiştiği anlaşılmaktadır. Bu yöntemde GDO'suz yem ve hormon kısıtlaması yoktur fakat tavukların rahatça gezebileceği bir alan bulundurulması zorunludur. Organik yumurtalardan sonra en sağlıklı kabul edilen yumurtalardır" ifadelerini kullandı.

"KOD 2'DEKİ TAVUKLARA HORMON KISITLAMASI YOK"

Yumurta '2' numaralı kod ile başlıyorsa bu yumurtanın tavuk çiftliklerinde kümes içerisinde kafessiz yaşayan tavuklardan elde edildiğini belirten Balcı şunları söyledi:

"Bu tavuklar, açık alan olmadan kümesin içerisinde hareket edebilen, dolaşabilen hayvanlardır. Bu yumurtaların elde edildiği tavuklara GDO ve hormon uygulaması kısıtlaması bulunmamaktadır."

"Kod '3' ile başlıyorsa: '3' numaralı kod ile başlayan yumurtalar, tamamıyla kafesli bir ortamda yaşayan tavuklardan elde edilmektedir. Bu tavuklar, kafeste büyüyüp yetişir ve herhangi bir hareket alanları bulunmamaktadır. Bu tavukların yetiştirilmesinde kullanılan yemlerde GDO ve hormon kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu yumurta için en sağlıksız yumurta diyebiliriz."


Organik yumurtayı ayırt etme yolları

Beykent Üniversitesi, Diyetisyen, Yumurta, Balcı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Organik yumurtayı ayırt etme yolları - Son Dakika


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