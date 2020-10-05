Organikte üç vurgun - Son Dakika

Organikte üç vurgun

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, pandemi sürecinde sonbaharın gelmesiyle grip salgının da başlayacak olmasının endişe verici olduğunu söyledi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, pandemi sürecinde sonbaharın gelmesiyle grip salgının da başlayacak olmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Her yıl gribal enfeksiyondan ciddi miktarda yaşlı ya da yoğun bakımda yatan hastayı kaybettiğimizi belirten Gerek, "Her iki enfeksiyon, ölüme sebep olan zatürreler yapabilir. Grip ve Covid, ikisi bir arada görünürse tabii daha ağır seyreder ama elimizde şu an bu konuda yeteri kadar hasta yok. Kışa girdiğimiz bu dönemde bu birlikteliği daha sık görebiliriz. İki virüsün aynı anda görülmesinin teknik olarak öldürücülüğü artırdığını biliyoruz ama pratik olarak henüz bunu görmedik" diye konuştu.

Her iki enfeksiyon için de tedbirler alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gerek, "Koronavirüsten korunmak kadar gripten korunmak da hayati bir önem taşıyor. Pandemi sürecinde uyduğumuz maske-mesafe ve hijyen kuralları gribal enfeksiyonun yayılma ihtimalini ciddi ölçüde engelleyecektir. Yine her iki enfeksiyondan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi de önem taşıyor. Güçlü bağışıklık, virüsle savaşmada en önemli gücümüz" ifadelerini kullandı.

Ölüm riski iki kat artıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, dünya üzerinde grip ve korona virüsün aynı anda görülmesi durumunda ölüm riskinin ikiye katlandığını ortaya koyan araştırmalar bulunuyor. Ülkeleri uyaran uzmanlar, her iki enfeksiyonu aynı anda geçiren ve hastanede yatan hastaların ölme ihtimalinin, genel nüfusa göre 6 kat daha fazla olduğu belirtmişti.

Covid-19 ile mücadele sürecinde, soğuk havada kendini gösteren grip salgınının yanı sıra nezle ve alerji belirtileri de birbirine karıştırılabiliyor. Prof. Dr. Mustafa Gerek'e göre, yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığında yeni tip koronavirüs değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Nezlede şiddetli burun akıntısı görülürken, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler hem nezle hem de alerjide görülebiliyor. Prof. Dr. Gerek, "Grip ve Covid-19, korona ailesinden olan virüsler. Belirtileri birbirine benziyor. Her ikisinde de yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas-eklem ağrıları, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Koku alma bozukluğu ise gribal enfeksiyonlarda daha az olur. Aralarındaki ayrım PCR testi ile yapılabilir ama bu da maddi bir külfet oluşturabilir" dedi. Gerek, kuru öksürüğün ise alerji, grip ve korona virüs vakalarında ortak belirti olarak görülebileceğini ifade etti.

(İHA)

Organikte üç vurgun

Koronavirüs, Rektör, Grip, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Organikte üç vurgun - Son Dakika

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