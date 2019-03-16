Son Dakika Haberleri: Organikte Yaklaşık 250 Çeşide Ulaştık"

Organikte Yaklaşık 250 Çeşide Ulaştık"

8 dakika önce

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan Şen, organik ürün üretim ve ihracatını hızla artıran Türkiye'nin dünyanın önde gelen organik üreticileri arasında girdiğini belirtti.

Organikte Yaklaşık 250 Çeşide Ulaştık
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan Şen, organik ürün üretim ve ihracatını hızla artıran Türkiye'nin dünyanın önde gelen organik üreticileri arasında girdiğini belirtti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan Şen, Japonya'da düzenlenen Foodex Japan 2019 Fuarı'na düzenlenen tanıtım etkinlikleri kapsamında Japon alıcı firma temsilcilerinin katılımıyla Türk organik sektörünün tanıtımı için seminer düzenlendiklerini belirtti.

Sektörle ilgili değerlendirmede bulunan Şen, organik sektörünün 1980'li yıllarda başlayan serüveninin bugün 543 bin hektar alanda 2.4 milyon tonluk yıllık üretim rakamına ulaştığını bildirdi.

Ege Bölgesi'nin Türkiye'deki organik ürün üretimi ve ihracatında lider konumda olduğuna işaret eden Şen, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde tüketici bilincinin daha da artmasına paralel olarak organik ürünlerin üretim ve ticaretinin daha da artacağını öngörüyoruz. Ülkemizde geleneksel ihraç ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile başlayan organik tarım uygulamaları devam eden süreçte yaklaşık 250 ürüne ulaşmayı başardı. Bitkisel üretim rakamlarında 2005 - 2017 yılları arasında alan bazında yüzde 560, üretici sayısında yüzde 520, üretim miktarı açısından da yüzde 570'lik artış yaşandı. En önemli ihraç pazarlarımız ise AB ülkeleri, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Japonya, Türkiye, Ege, Ekonomi
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