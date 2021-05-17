Organizasyon Komitesi, Kovid-19'un yayılması halinde Tokyo Olimpiyatları'na katılacak yetkili sayısını düşürecek - Son Dakika

Organizasyon Komitesi, Kovid-19'un yayılması halinde Tokyo Olimpiyatları'na katılacak yetkili sayısını düşürecek

17.05.2021 07:19
Organizasyon Komitesi, Kovid-19'un yayılması halinde Tokyo Olimpiyatları'na katılacak yetkili sayısını düşürecek, System.String[]

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gerekli görülmesi halinde deniz aşırı ülkelerden turnuvaya katılacak resmi yetkili sayısının 90 binin altına indirileceğini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gerekli görülmesi halinde deniz aşırı ülkelerden turnuvaya katılacak resmi yetkili sayısının 90 binin altına indirileceğini söyledi.

Japonya, Kovid-19 salgını sebebiyle, ülkelerin ulusal spor federasyonları ile olimpiyat komitelerinin turnuvaya katılacak resmi kadro sayılarını düşürmesini istiyor.

CEO Muto, düzenlediği basın toplantısında, geçen yılki erteleme öncesi deniz aşırı ülkelerden turnuvaya 180 bin resmi yetkilinin katılmasının beklendiğini anımsatarak salgın önlemleri çerçevesinde bu sayının düşürülmeye çalışıldığını belirtti.

Muto, Kovid-19 önlemleri kapsamında gerekli görülmesi halinde, deniz aşırı ülkelerden gelecek resmi yetkili sayısının 90 bine çekileceğini, vakaların artması halinde ise bu sayının da düşürüleceğini kaydetti.

Konaklama ve ulaşım ihtiyaçları ve hazırlıkları açısından, sporcu ve resmi görevlilerin sayısının oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Muto, "Sayıyı 'o olmadan oyunların gerçekleşmesi imkansız' diyebileceğimiz ölçeğe indirmeyi düşünürsek, son katılımcı sayısı da oldukça düşebilir." dedi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrews Parsons da Kyodo ajansına verdiği özel röportajda, IPC bünyesindeki federasyonlardan katılacak resmi yetkili sayısını yüzde 60 düşürdüklerini belirtti.

"Sadece oyunlara ilişkin operasyonel görevi bulunanlar Tokyo'da olacak." diyen Parsons, Japonya'ya gönderilecek IPC bünyesindeki personel sayısını da yüzde 25 düşürdüklerini söyledi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Olimpiyat, Japonya, Tokyo, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Organizasyon Komitesi, Kovid-19'un yayılması halinde Tokyo Olimpiyatları'na katılacak yetkili sayısını düşürecek - Son Dakika


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