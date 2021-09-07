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Organizasyon Komitesinden "Kovid-19'a rağmen" Tokyo 2020'nin başarısına ilişkin açıklama - Son Dakika

Organizasyon Komitesinden "Kovid-19'a rağmen" Tokyo 2020'nin başarısına ilişkin açıklama

07.09.2021 08:06
Organizasyon Komitesinden

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tehdidine rağmen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının "büyük bir sorun yaşanmadan" düzenlendiğini bildirdi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tehdidine rağmen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının "büyük bir sorun yaşanmadan" düzenlendiğini bildirdi.

Komite Başkanı Haşimoto, düzenlediği basın toplantısında, salgından dolayı bir yıl ertelemeli düzenlenen iki uluslararası turnuvaya Japonya olarak ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını açıkladı.

Haşimoto, "Salgın sonrası dünyanın ilk küresel faaliyeti, olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarını, ülkemin düzenlemiş olmasından ve sıramızı Paris'e vermemizden gurur duyuyorum." dedi.

Seyirci kabul edilmeyen turnuvaların "başarı oranına" ilişkin Haşimoto, "Tokyo 2020'ye tam kapsamlı ev sahipliği yapamadığımızdan, yüzde yüz başarılı olduğumuzu söyleyemem. Bence başarı konusuna tarih karar verecektir." diye konuştu.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ise turnuvaların "güvenli şekilde düzenlendiğini" belirterek, "Japonya ev sahibi ülke olarak sorumluluğunu yerine getirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Oyunlarla bağlantılı herhangi bir vakanın Japonya'ya yayıldığının saptanmadığını dile getiren Kato, "Turnuva yetkileri, gönüllüler, sağlık çalışanları dahil birçok insanın gayretleri sayesinde Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını güvenli şekilde sona erdirebildik." diye konuştu.

33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunlarında, Japonya içinde ve dışından 15 binden fazla sporcu yarıştı.

Japonya, Paris, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Organizasyon Komitesinden 'Kovid-19'a rağmen' Tokyo 2020'nin başarısına ilişkin açıklama - Son Dakika


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