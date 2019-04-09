Organizasyon Ülkesi Türkiye

Türkiye 2019 yılında 26 farklı branşta, netleşen 85 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak.





Türkiye 2019 yılında 26 farklı branşta, netleşen 85 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak.



Türkiye spor faaliyetleri ve organizasyonları düzenleme konusunda başarılı bir ülke olarak her yıl binlerce sporcuya ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında spor federasyonlarının düzenleyeceği birçok organizasyonda Türk ve yabancı uyruklu sporcular kıyasıya yarışacak. En çok organizasyon Tenis branşında yapılacak. Tenis'te 2019 yılında toplam 22 uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek.



Türkiye, Atletizm branşında Mart ve Temmuz ayları arasında 4 şampiyonaya ev sahipliği yapacak. U18 Salon Atletizm Şampiyonası, Gloria Athletics Cup, Balkan Realy Cup, Uluslararası Sprint ve Bayrak yarışları düzenlenecek. Bowlign Bocce ve Dart branşında 3, Bedensel Engelliler spor branşlarında 2, bilardoda 2, binicilikte 5, jimnastik 2, eskrim 2, judo 2, karate 6, kayak 4, satranç 5, triatlon 4, voleybol 6, tenis 22 yarışmaya ev sahipliği yapacak. Tenisdeki 22 organizasyonda tenis severler Türkiye'nin farklı illerin turnuva izleme şansını yakalayacaklar. - Ankara

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