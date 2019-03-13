Son Dakika Haberleri: Organizasyona 800'Ün Üzerinde Sporcu Katıldı

Organizasyona 800'Ün Üzerinde Sporcu Katıldı

1 saat önce

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda 850 öğrenci mücadele edecek.

Organizasyona 800'Ün Üzerinde Sporcu Katıldı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası, 8 farklı kategoride 850 lisanslı sporcunun katılımıyla Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde başladı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen organizasyona satranç sporcuları büyük ilgi gösterdi. 2 gün boyunca 7 tur üzerinden oynanacak müsabakalar sonrasında dereceye giren okullar, Gaziantep'i okul sporları grup müsabakalarında temsil edecek.

SPORCULARIMIZIN İLGİSİ MEMNUNİYET VERİCİ

Okullar Arası Satranç Turnuvası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, satranç sporcularının organizasyona olan ilgisinin memnuniyet verici düzeyde olduğunu söyledi. Yüksek, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"2019 öğretim yılı okul sporları satranç müsabakalarını bu yıl kurumlar arası işbirliğiyle Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenledik. Sporcu öğrencilerimizin organizasyona olan ilgisi memnuniyet verici düzeyde. Turnuva 8 farklı kategoride 850 lisanslı sporcunun katılımıyla düzenleniyor. Her zaman olduğu gibi bu organizasyonumuzu da Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Organizasyonun her aşamasında Şehitkamil Belediyemizin katkıları var.Ben, katılımcı tüm sporcularımız adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımcı tüm sporcularımıza ve okullarımıza başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:39 Kaynak: Bültenler

Şehitkamil, Çanakkale Zaferi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz

Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:10:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organizasyona 800'Ün Üzerinde Sporcu Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]