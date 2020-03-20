Organizasyonların ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Organizasyonların ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete'de

1 saat önce

Her türlü toplantı ve aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Genelge, Resmi Gazetede yayımlandı.

Organizasyonların ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete'de, System.String[]

Her türlü toplantı ve aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Genelge, Resmi Gazetede yayımlandı.


COVİD-19 salgınının yayılımının önlenmesi kapsamında alınan kararlar doğrultusunda her türlü ulusal ve uluslararası toplantı ve ya aktiviteler Nisan ayının sonuna kadar ertelenmesini içeren Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.


Genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan COVİD-19 salgınının tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu ve söz konusu salgının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.


Genelgeye göre, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın Türkiye'de yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri üzerine ulusal ve uluslar arası düzeyde açık ve ya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar ve ya aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertendi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:51 Kaynak: İHA

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